Brett Brown ‘aime ça’ Philly perdue face aux Lakers et Clippers

Lors de leur voyage à Los Angeles, les 76ers de Philadelphie ont perdu contre les Lakers et les LA Clippers et l’entraîneur-chef Brett Brown «adore ça».

Selon Ben Golliver du Washington Post, Brown a félicité les Clippers et les Lakers pour leur participation à une performance de type éliminatoire, soulignant leur physique et leur intensité. En ce qui concerne son équipe, Brown est déçu que les Sixers n’aient pas bien répondu.

«Sadiquement, nous l’adorons. Vous voulez savoir à quoi ressemble la vie en séries éliminatoires? Faites ce que nous venons de faire. … C’est l’intensité des séries éliminatoires et nous n’avons pas répondu. Nous nous sommes levés, nous sommes penchés, nous avons jeté des objets. »

Découvrez l’interview complète ci-dessous.

Brett Brown des Sixers après avoir perdu contre Clippers & Lakers à Los Angeles: «Sadistically, we love it. Vous voulez savoir à quoi ressemble la vie en séries éliminatoires? Faites ce que nous venons de faire. … C’est l’intensité des séries éliminatoires et nous n’avons pas répondu. Nous nous sommes levés, nous sommes penchés, nous avons jeté des objets. » pic.twitter.com/6iBRpR0S9y

– Ben Golliver (@BenGolliver) 4 mars 2020

L’équipe des Sixers en désavantage numérique a perdu contre les Clippers dimanche 136-130, suivie d’une autre défaite aux mains des Lakers, 120-107. L’équipe n’a toujours pas les services de Ben Simmons et Joel Embiid qui sont tous les deux blessés. Ils ont maintenant une fiche de 37-25 pour la sixième place dans l’Est.

Leur road trip à Los Angeles a été une chance de prouver si les Sixers peuvent affronter deux des équipes d’élite de la NBA. Après tout, les Lakers sont l’équipe numéro un dans l’Ouest et les Clippers occupent la deuxième place. Les analystes estiment que l’un ou l’autre des deux représentera l’Ouest lors de la finale de la NBA.

Malgré leurs mouvements agressifs au cours de l’été qui a fait atterrir le grand homme vétéran Al Horford, les Sixers sont toujours considérés comme une équipe de niveau intermédiaire. Cela a créé des doutes quant à savoir si cette équipe a la capacité de gagner ou si des ajustements majeurs sont nécessaires.