Brett Brown arrache le mauvais effort des Sixers dans la défaite de 98-97 contre Magic vendredi

Les Philadelphia 76ers savaient dans quoi ils s'engageaient. C'était un match piège contre un adversaire moindre dans le Orlando Magic alors qu'il venait de remporter une impressionnante victoire contre les Milwaukee Bucks à Noël.

Ils n'étaient clairement pas prêts car ils sont tombés au Magic 98-97 malgré un rallye tard pour réduire le déficit à un seul et avoir une chance de gagner tard.

"Je pense que la physique avec laquelle Orlando a joué, je leur donne du crédit, je ne pense pas que nous y ayons bien répondu", a déclaré un entraîneur frustré, Brett Brown. "Je pense que notre défense était assez bonne pour gagner, je crois que nous avons été bousculés."

Et le rallye?

"Je m'en fiche même. Je ne m'en soucie vraiment pas », a ajouté Brown. «Je ne pense pas que nous aurions dû être dans cette position et je pense que c'est un éloge creux d'y aller. Je ne vais pas là-bas. C'est un problème de physicalité que nous avons perdu et en fait, il finira probablement par bien nous servir. C'était un mouvement de type éliminatoire en ce qui concerne le côté physique et je pensais que nous avons répondu avec un D-. »

Les Sixers 10-pour-29 de la tête menée par Joel Embiid et Tobias Harris, mais c'était plus en raison d'une rafale de 3 pointeurs en retard qui a rendu le match plus proche qu'il ne l'était.

Dans l'ensemble, ce fut un effort pathétique des Sixers alors qu'ils entamaient un voyage sur la route après la victoire impressionnante contre les Bucks. Il est maintenant temps de rebondir alors qu'ils se dirigent vers Miami samedi pour faire face à la chaleur.

