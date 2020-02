Brett Brown avait l’habitude d’être sans joueurs vedettes pendant le mandat des Sixers

L’entraîneur des 76ers de Philadelphie, Brett Brown, a connu l’un des mandats les plus intéressants au cours de sa carrière d’entraîneur à Philadelphie. Il a dû composer avec des listes maladroites, une reconstruction exténuante et une multitude de blessures.

Donc, avec Ben Simmons absent pendant un petit moment, ce n’est pas nouveau pour l’entraîneur qui en est à sa septième saison dans la City of Brotherly Love.

Les Sixers vont certainement manquer leur leader vedette, mais ce n’est pas comme ça quelque chose d’étranger pour eux. Ils ont soigné des blessures à Simmons dans le passé ainsi qu’à Joel Embiid, Nerlens Noel et d’autres. Le brun ne clignote plus dans ces situations.

“Allez-y,” dit-il. «Vous y allez, vous le faites vraiment. C’est un programme auquel vous avez en quelque sorte participé à son niveau zéro, nous l’avons fait exploser, et vous êtes ici depuis sept ans et vous en avez vu beaucoup. “

Vu beaucoup, c’est certainement un euphémisme. Le processus sera considéré comme l’une des reconstructions les plus examinées de l’histoire du sport et il a supervisé cela, ainsi que les blessures graves à de nombreuses pièces principales ainsi que les nombreuses lacunes de ses joueurs vedettes. Il est engagé envers cette organisation et cette franchise pendant son séjour avec les Sixers.

“Vous êtes très attaché au programme auquel vous êtes connecté”, a-t-il ajouté. «Vous voulez toujours voir ce qui était le mieux pour le programme, cela a toujours été notre boussole. La plupart des entraîneurs finiraient par dire la même chose et j’ai la foi et la confiance que cette chose va se déchaîner et je suis excité d’être l’entraîneur et de diriger cela. “

Philadelphie commencera mercredi Shake Milton à la place de Simmons lorsqu’ils affronteront les Cavaliers de Cleveland sur la route. Il s’agit du deuxième match consécutif que Milton a commencé à la place de Simmons. Cela pourrait donc être un mouvement à long terme pour l’équipe.

Citations fournies par Cameron Fields du USA Today Sports Media Group

.