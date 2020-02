Brett Brown craignait que l’esprit des Sixers ne se traduise pas par des jeux

L’entraîneur des Philadelphia 76ers Brett Brown a toujours utilisé le mot «esprit» pour décrire son groupe. La façon dont son équipe réagit aux choses et comment ils continuent de se battre même lorsque les jetons sont en baisse est toujours dans son esprit.

Il doit être préoccupé par cet effort après une terrible défaite contre le Heat de Miami lundi, où ils ont abandonné 81 points en deuxième mi-temps sur le chemin d’une défaite de 137-106.

Ils n’ont pas joué avec grand-chose. Ils n’avaient pas beaucoup d’esprit et ils n’avaient pas beaucoup de courage qui suggéraient qu’ils étaient des prétendants au championnat.

“Ce que je sais, c’est que pour moi, cela reflète la défense”, a déclaré Brown. «Je pense que lorsque vous êtes avec les gars à l’entraînement et que vous tirez dessus, leurs yeux sont grands ouverts et ils sont bons, ils sont vraiment bons. De voir qu’il n’y a pas de report au tribunal, ces derniers temps, c’est évidemment une préoccupation. »

Les Sixers ont eu quelques problèmes majeurs sur le côté défensif du terrain et c’est là que Brown reste concentré après la défaite. Surtout, après les mauvais efforts contre les Atlanta Hawks et les Boston Celtics pour commencer le voyage.

“Je pense que pour chercher plus loin que pour pourquoi, je vais d’abord à la défense”, a-t-il ajouté. «Je pense que certains de nos débutants ont eu du mal ce soir, mais je pensais que notre défense était médiocre et le lien avec l’esprit d’attitude du groupe ne montre pas ce qui s’est finalement passé dans le match, ce qui n’est normalement pas le cas. . “

L’esprit d’une équipe de basket-ball peut parfois être le plus affecté du côté défensif. C’est à cette extrémité du sol où les équipes doivent vraiment creuser et faire le travail et les trois premiers matchs de ce voyage ont été difficiles pour cette équipe, comme cela a été le cas sur la route pendant la majeure partie de la saison.

Ils devront le découvrir jeudi contre les Milwaukee Bucks.

