Brett Brown détaille les attentes d’Alec Burks sur le banc des Sixers

Les Philadelphia 76ers ont fait un geste subtil à la date limite des échanges de la NBA en faisant venir Glenn Robinson III et Alec Burks des Golden State Warriors. Ils avaient besoin d’un coup de pouce dans la notation du périmètre et de tirer sur c’est ce que les deux joueurs attendaient.

Alors que les fans ont pu voir Robinson III et avoir un avant-goût de son jeu un peu avant la pause des étoiles, ils n’ont pas vu beaucoup d’Alec Burks. Le vétéran de 9 ans hors du Colorado n’a joué que 14 minutes dans la victoire contre les Los Angeles Clippers et les fans ne savent pas vraiment à quoi s’attendre de lui.

Alors que l’équipe revenait de la pause des étoiles mercredi à l’entraînement, l’entraîneur Brett Brown a détaillé ce qu’il voulait des Burks.

“Alec doit être placé dans une situation où il peut marquer”, a déclaré Brown. «Je le regarde, c’est une sorte de type offensif instantané hors du banc, on peut lui donner le ballon qui peut être mis en pick-and-roll. Je l’aime plus probablement au milieu du sol avec le pick and roll que sur la touche avec le pick-and-roll, je pense qu’il peut être un porteur de ballon principal pendant un certain temps. »

L’idée pour les Sixers dans les jeux récents est d’avoir Ben Simmons comme le rouleau le plus dans le système offensif. Il préfère que Simmons utilise son cadre athlétique de 6 pieds 10 pouces dans le panier plutôt que de s’en éloigner. C’est pourquoi il utilise Josh Richardson, Furkan Korkmaz et maintenant Burks dans ce type de rôle de gardien de ballon.

“J’essaie de faire évoluer Ben en tant que scénographe et rouleau dynamique, dont il est à la fois”, a poursuivi Brown. «J-Rich peut faire ça, je pense que Furkan peut faire ça, je pense qu’Alec Burks peut faire un pick-and-roll avec Ben, mais je pense que son rôle principal, et son principal atout son ensemble de compétences, est qu’il peut marquer. Nous lui demanderons de faire de même avec nous dans ce groupe qui sortira du banc et cela se fera dans un environnement que je soupçonne plus et avec des pick-and-roll moyens qu’autre chose.

Burks est un marqueur de 10,2 points par match en carrière, dont une moyenne de 16,1 avec les Warriors. Philadelphie bénéficiera à la fois de son score dynamique et de son jeu sur le banc. Il offre à Brown et à l’équipe cet aspect et c’est ce que les fans des Sixers devraient attendre de lui.

