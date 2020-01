Brett Brown discute de l’offensive des Sixers maintenant avec le retour de Joel Embiid

Eh bien, les Philadelphia 76ers devront encore ajuster leur attaque. Avec Joel Embiid absent pendant neuf matchs après avoir subi une intervention chirurgicale à la main gauche pour réparer un ligament collatéral radial déchiré, les Sixers ont davantage adapté l’infraction à la vitesse avec Ben Simmons en tête.

Maintenant, avec le retour d’Embiid, l’entraîneur Brett Brown doit maintenant tout changer à nouveau afin de le réorganiser pour le grand homme. Lorsqu’il est revenu mardi contre les Golden State Warriors, tout a encore changé et il y avait une différence notable.

“Il y avait définitivement une différence avec le retour de Joel”, a déclaré Brown. «Surtout, bien, mais il y a une réalité, il y a des choses qui se sont produites qui vous rappellent le rythme et l’espace. La vitesse du jeu, l’espace du jeu où nous devons développer cet aspect de la façon dont je vois notre attaque sur le demi-terrain, où elle répond aux forces des gars et est espacée en conséquence. “

La correspondance entre Simmons et Embiid a toujours été remise en question par presque tout le monde car certains ne croient pas que cela puisse fonctionner entre les deux, mais Brown a reconnu à quel point il était important de le faire fonctionner.

«Il y a certainement des choses au début de l’attaque qui me viennent à l’esprit en ce qui concerne la vitesse et nous allons toujours jouer vite avec Ben, ce qui est également un facteur, mais je me retrouve dans une position de demi-terrain en ce qui concerne de l’espace et un peu de rythme en demi-terrain », a poursuivi l’entraîneur. “C’était juste différent avec le retour de Joel et on se rappelle quand on regarde une feuille de statistiques et, il avait 24 et 10 de manière assez simple, il est significatif par rapport à l’importance de ce qu’il est pour l’équipe.”

Le jeu ralentit en séries éliminatoires et les Sixers vont devoir jouer un peu différemment lorsque ce temps passera. Ils devront comprendre comment ils font l’espacement avec le manque de tir de Simmons et Embiid étant si dominant dans le poste qu’il enlève le chemin de Simmons au panier. La peinture est la zone d’Embiid et rien ne changera cela.

«Ça doit l’être. Comment cela ne peut-il pas? ”Brown a continué. «Faut-il que ce soit 100% du temps? Non. Nous avons tellement de joueurs de post-up capables. Il est toujours là, le spatial, le rythme en fait partie, mais bien sûr, c’est Joel’s. C’est là que son pain est beurré. “

Un changement a été d’essayer d’instituer le paquet offensif JJ Redick avec Furkan Korkmaz à la place de Redick. Les Sixers exécuteront des transferts de dribble et permettront à Korkmaz d’espacer le sol pour qu’Embiid fonctionne et ils pourraient éventuellement utiliser Shake Milton et Josh Richardson dans ces rôles à l’avenir. Cela aiderait à développer le jeu d’Embiid lorsqu’il obtient ces doubles équipes constantes et qu’il doit prendre des décisions rapides.

“Je le mets davantage au coude”, a déclaré l’entraîneur à propos de la place d’Embiid. «Nous pouvons voir qu’il est probablement plus facile d’aller en équipe double à cet endroit au sol, et l’amélioration de sa passe est toujours dans mon esprit, et donc vous me verrez le mettre un peu plus au coude et jouer hors de cet environnement mais il est évidemment notre meilleur marqueur de poste. »

Le ramener au coude lui permet également de pouvoir utiliser son jeu face visible et lui permet d’être un peu plus affiné dans cette zone du sol. L’avoir là pourrait ouvrir d’autres options pour l’offensive des Sixers, mais le reste des gars devra couper. Ils devront voir cela et ensuite Embiid pourra grandir en passant.

Cela continuera d’être un aspect permanent pour cette équipe alors qu’elle continue de le comprendre en tant que groupe.

