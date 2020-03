Brett Brown dit que la tâche amoureuse des Saders face aux meilleures équipes est «sadique»

Affronter une équipe de haut niveau dans la ligue n’est jamais une tâche facile. Cela devient encore plus difficile lorsque vous perdez vos deux meilleurs joueurs plus un gars qui s’est imposé comme votre leader.

C’est la tâche à laquelle les Philadelphia 76ers ont dû faire face pour commencer ce road trip de quatre matchs face aux Los Angeles Clippers et aux Los Angeles Lakers.

Ils se sont bien battus dans les deux matchs, mais ils ont finalement entraîné des pertes, mais l’entraîneur Brett Brown dit qu’il aime les défis. En fait, il les aime beaucoup.

“Vous savez quoi? Malheureusement, nous l’adorons », a déclaré Brown. «Vous voulez vraiment comprendre à quoi ressemble la vie en séries éliminatoires? Faites ce que nous venons de faire. Allez jouer les Clippers sur la route, jouer les Lakers sur la route, et j’aime ça. »

Pour Brown, ces deux équipes sont des équipes qui ont une réelle chance de disputer un titre. Les Sixers ont affronté ces deux équipes contre Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson et ils n’ont pas reculé. En fait, ils ont pu trouver des points positifs dans les jeux.

«Ça allait toujours être un match difficile, mais mon critère est« Avons-nous tiré quelque chose de cela? Avons-nous bougé un peu l’aiguille? »Et je pense que oui», a poursuivi Brown. «Tirer quelque chose de Glenn Robinson a été énorme ce soir. Je pense que pour la plupart, sauf pour ce temps dans la deuxième période, j’aime ce que j’ai vu. C’était un match de huit points, nous avons raté quelques trois qui auraient pu le réduire à six, je pense, tard dans le match et il y a eu des étapes où vous pensez que le jeu évolue dans le mauvais sens et, pour le crédit des gars, ils ne se sont vraiment pas retournés. »

Avoir cette énergie et ce sentiment d’urgence, c’est important pour cette équipe. Ils doivent être capables de creuser profondément et de se battre contre tout déficit dans les séries éliminatoires. Pour cette équipe, cela signifie devoir gagner des matchs sur la route. Ils n’ont pas encore pu comprendre cette partie, mais il y a quelques points positifs à tirer des deux premiers matchs de ce voyage.

“C’est à cela que vous devez faire face”, a poursuivi l’entraîneur. «L’intensité avec laquelle les Lakers sont sortis en deuxième période, après une très bonne première période, c’est la physique des séries éliminatoires. C’est la défense des séries éliminatoires et offensivement, nous n’avons pas répondu à cela. Nous nous sommes levés, nous nous sommes penchés, nous avons jeté des choses, les choses se sont retournées, nous ne sommes pas allés corps à corps, ils nous ont pris des balles, vous ne pouvez pas faire ça.

Venir sur la route contre Kawhi (Leonard) et Paul George puis Anthony Davis et LeBron (James), j’adore parce que c’est réel. “

L’intensité des séries éliminatoires se poursuivra jeudi alors qu’ils affrontent une équipe des Sacramento Kings qui essaie de faire sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2006. Ils devront répondre à la cloche et continuer à se battre dans celle-ci et espérer pouvoir repartir avec une victoire.

