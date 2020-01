Brett Brown dit que Sixers devrait donner à Elton Brand un contrat de 50 ans

Quand Elton Brand a repris le poste de directeur général des Philadelphia 76ers à Bryan Colangelo à l’été 2018, il faisait un grand bond après un an en tant que directeur général de la filiale de l’équipe de la G League, les 87ers d’alors du Delaware.

En peu de temps et pratiquement aucune expérience, il a transformé les Sixers en prétendant au titre légitime après avoir fait beaucoup de mouvements audacieux. Avec la date limite des échanges qui approche rapidement le 6 février, Brand est dans une position où il doit faire un autre pas pour essayer de mettre son équipe en position de faire un championnat en 2020.

L’entraîneur Brett Brown a été inclus dans ces discussions car il dit que sa relation avec Brand est toujours aussi forte et que les Sixers devraient le garder en remorque pendant très longtemps.

“Je parle à Elton Brand au moins deux fois par jour et si vous prenez ce chiffre et que vous vous dites” OK, il y a sept jours par semaine, c’est 14 fois “”, a déclaré Brown avant-match vendredi. «Je parie que 10 de ces 14 fois sont face à face où je le regarde et il me regarde et nous parlons. C’est une relation que j’apprécie beaucoup. Je pense que le monde de lui. Le club devrait le signer pour un contrat de 50 ans, il est tout simplement incroyable pour moi. “

Cela aide également Brown à entraîner Brand pendant un petit moment avec les Sixers. Ce type de relation peut permettre à un entraîneur-directeur général de prospérer et, à son tour, il mène au succès.

“Le fait que je l’ai entraîné et que je l’ai entraîné contre lui et maintenant qu’il est mon directeur général, nous parlons tout le temps et c’est une conversation très facile”, a expliqué l’entraîneur. “Tout cela fait partie des choses au jour le jour, des délais de transaction, tout cela en fait partie. C’est juste une relation que j’apprécie beaucoup et je le respecte beaucoup pour le travail qu’il fait. »

C’est un travail que Brand n’a pas à faire. Il a gagné beaucoup d’argent dans une carrière de joueur la plus réussie de la NBA et il a fait beaucoup dans le jeu. Brown a été impressionné par la façon dont il se comporte dans une position d’une telle importance.

“Il n’a pas besoin de faire ça”, a ajouté Brown. «Il n’est pas pauvre et il le fait avec tant de passion et de fierté et il est en forme et vous l’appelez à 7h00 du matin et il est en route pour le yoga. Comme s’il était dans le match. Il est en bonne santé, il veut le dire. Comme s’il voulait vraiment faire du bon travail ici. »

Pour que Philadelphie réussisse le titre sur lequel ils envisagent, ils devront certainement ajouter un tireur pour espacer le sol pour eux. Ce sera à Brand de s’assurer qu’il accomplit son travail et si l’histoire en est une indication, il n’aura pas peur d’agir.

