Brett Brown dit qu’il a choisi de ne pas entraîner les Sixers pour commencer contre les Warriors

Ce fut une nuit émouvante pour commencer le match mardi alors que les 76ers de Philadelphie disputaient leur premier match depuis le décès soudain de la légende de la NBA, Kobe Bryant. Il y avait une pré-partie très émouvante et touchante qui a honoré l’héritage de Bryant non seulement à la NBA, mais à Philadelphie en général en raison de ses racines dans la ville.

Les Sixers et les Golden State Warriors ont ensuite commencé avec des violations de 8 secondes et 24 secondes, respectivement, en hommage au nombre d’uniformes de Bryant pour commencer le match. Il n’y a pas eu d’introduction de la programmation ni de spectacles de lumière fantaisistes comme il y en a habituellement. C’était juste en souvenir de Bryant et le jeu a commencé lentement alors que les Sixers avaient du mal à démarrer.

Ils ont traîné Golden State par huit au premier quart et il semblait que l’équipe avait mis un certain temps à entrer dans celui-ci. Là encore, ce n’était pas un jeu normal par un effort d’imagination.

«J’ai vraiment choisi de ne pas entraîner au départ», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Vous aviez l’impression de déprécier la nuit. Vous essayiez évidemment de nous organiser, mais pour sortir et gérer un match comme vous le feriez normalement, je ne dirais pas la vérité si c’est comme ça que nous avons commencé et c’est tout. “

Les Sixers l’ont finalement propulsé à la vitesse supérieure et ils ont mené par jusqu’à 16 sur leur chemin 115-104 contre les Warriors pour passer à 22-2 à domicile. Ils étaient menés par Joel Embiid qui a terminé avec 24 points et il a abandonné son numéro de 21 maillots normaux pour en porter 24 en l’honneur de son héros.

“C’était difficile”, a déclaré Embiid. «Kobe voulait dire quelque chose de différent de n’importe qui d’autre. C’était difficile, mais je sais juste en regardant sa carrière et ce qu’il faisait, que Mamba Mentality, il s’agissait de surpasser votre adversaire, et je sais qu’il aurait voulu que tout le monde sorte et participe au jeu et essaie de gagner . C’était difficile, mais c’est comme ça que vous l’honorez. “

L’équipe peut vraiment commencer à avancer. L’équipe peut se relever et continuer à avancer. La meilleure façon d’honorer Bryant est de continuer à jouer dur et à concourir et à remporter le championnat dont ils rêvent désespérément.

