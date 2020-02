Brett Brown dit qu’il n’a jamais vu Furkan Korkmaz aussi confiant

La légende de Furkan Korkmaz continue de grandir. Le gardien des Philadelphia 76ers a perdu 31 points lors d’une victoire de 118-111 contre les Chicago Bulls à domicile dimanche alors qu’il marquait plus de 30 points pour le deuxième match consécutif.

La confiance offensive de Korkmaz est à son plus haut niveau alors qu’il continue de faire de gros jeux pour eux sur le côté offensif ainsi que sur le côté défensif du parquet. Son dernier match a même entraîné Brett Brown au sol, car il n’a jamais vu Korkmaz jouer comme ça.

“Non, je ne l’ai pas fait”, a déclaré Brown. «La chose que je vois plus que ce que montre la feuille de statistiques est la raison pour laquelle je dis cela. Nous le voyons tous bombarder et faire des tirs emphatiques et opportuns, de longues balles, mais je le vois devenir un meilleur passeur. Vous savez ce que je vais dire, côté défensif, je vois la croissance là-bas. Il est apparu comme l’un de nos joueurs clés dans une très bonne équipe. Sa confiance est certainement la plus élevée que je lui ai jamais donnée. »

Korkmaz a tiré 12 pour 17 du sol et il était 6 pour 11 de la profondeur. Il a également attrapé cinq rebonds et deux passes décisives et il a encore eu une de ces très grosses nuits sur le sol. La confiance que ses coéquipiers ont en lui est la principale raison pour laquelle il peut avoir cela en lui.

«Je le ressens vraiment de mes coéquipiers, de mon personnel d’entraîneurs et des gars qui travaillent pour cette organisation», a-t-il expliqué. “Nous nous amusons tout à fait. Coéquipiers, entraîneurs, membres de l’organisation, je pense qu’il y a une bonne amitié ici qui affecte tout le basket-ball que nous jouons. »

Philadelphie a échangé pour Glenn Robinson III et Alec Burks avec l’idée qu’ils avaient besoin d’un autre tireur au sol pour aider à l’espacement. Avec Korkmaz sur le rouleau qu’il est récemment, il semble presque que tout ce dont ils avaient besoin était de lui tout au long.

“J’essaie juste de jouer mon meilleur basket et je pense que la partie la plus forte de mon jeu est le tir”, a-t-il ajouté. «Je sens que je n’ai pas besoin de faire de commentaire à ce sujet, je dois juste le montrer sur le terrain à chaque match, parce que tout le monde essaie de concourir pendant des minutes. J’en suis juste conscient et je joue à ma façon. “

Les Sixers auront besoin de cette production de Korkmaz pour aller de l’avant. Il y a encore un match avant la pause des étoiles et c’est à domicile. Ce serait bien d’entamer la pause avec trois victoires consécutives.

.