Brett Brown et Joel Embiid louent la performance d’Al Horford pour Sixers

Les 76ers de Philadelphie sont toujours en train de résoudre de nombreux problèmes alors qu’ils continuent de voir ce qui fonctionnera avec leur ligne de front géante, Joel Embiid et Al Horford. Le problème de l’espacement a beaucoup été soulevé pour eux offensivement, mais lundi, les deux ont très bien fonctionné le jeu hi-low avec Embiid travaillant le poteau haut et Horford travaillant bas.

Embiid a joué avec un doigt disloqué et avait une ligne de statistiques solide de 18 points, neuf rebonds et huit passes décisives tandis que Horford avait 13 points sur un tir 6 pour 10 avec la plupart de son travail dans le poste. Une partie de cela pourrait être due à la blessure d’Embiid car il ne voulait pas l’aggraver encore plus.

«Je pense un peu aux deux. Je pensais que la mentalité d’Al hier soir était haussière », a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «S’il avait Gallo (Danilo Gallinari) sur lui, il avait Mike Muscala sur lui, il a reniflé du sang. Il en a profité et il est entré dans ce jeu de balle d’intimidation et de prise profonde et de physique avec sa mentalité autant que tout. Je pense que quand il a fait ça, Jo l’a reconnu. »

Cela a toujours été un énorme travail en cours entre Embiid et Horford car ils doivent toujours trouver leurs rôles sur ce qu’ils veulent faire offensivement, et c’est pourquoi Brown a commencé à appeler les pièces plutôt que de le laisser couler naturellement, mais Embiid voit bien potentiel avec l’épluchage.

“Ça va mieux”, a déclaré le grand homme vedette. «Nous travaillons toujours sur certaines choses, en particulier offensivement, nous avons eu un peu de mal. Ce n’est pas seulement moi et Al, en tant qu’équipe, nous trouvons toujours des moyens de nous complimenter afin que chacun essaie toujours de trouver son rôle. Ce n’est donc pas seulement lui. Il a été formidable, un excellent ajout, un gars formidable. “

La performance de lundi contre le Thunder d’Oklahoma City a été un peu une percée pour Horford qui avait lutté pendant tout le mois de décembre. Bien que Brown veuille qu’il continue de tirer sur 3 points pour espacer le sol, il était satisfait de son nouveau grand homme sur le poteau et de son état d’esprit à dominer.

“Je pensais que cela provenait principalement de la formidable mentalité d’Al”, a ajouté l’entraîneur. «J’ai vraiment aimé son tempérament et sa mentalité avec certaines de ses prises profondes et sa détermination à remettre le ballon dans le poteau.»

Les Sixers continueront de résoudre les problèmes en ce qui concerne cet appariement, mais pour la plupart, c’est un nouveau point positif pour eux. Peut-être qu’ils peuvent utiliser l’option hi-low en attaque pour trouver plus de succès à cette extrémité du parquet.

.