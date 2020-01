Brett Brown et Raul Neto réagissent aux performances des grands bancs contre les Warriors

Lors d’une nuit émouvante qui a provoqué un démarrage lent des 76ers de Philadelphie, ils avaient besoin d’une sorte d’étincelle. Cette étincelle est venue sous la forme de Raul Neto qui a joué les 15 dernières minutes de la première moitié pour donner un peu de vie aux Sixers dans une victoire de 115-104 contre les Golden State Warriors.

Neto a marqué 19 points sur un tir de 7 contre 10 sur le terrain et il a fait trois tirs de loin lors d’une grande soirée pour lui. Sa performance au premier semestre a aidé les Sixers à prendre une avance de 59-54 à la mi-temps.

“Pour être honnête, c’était génial”, a-t-il déclaré après. «J’essayais simplement d’être agressif, de rester confiant, je pense que j’ai mis beaucoup de travail sur ce type de plans, donc quand j’ai vu que ces plans étaient ouverts, j’étais plutôt content. Je les ai faits, ils ont continué à descendre et à me donner de l’espace et j’étais juste agressif. C’était plutôt bien. »

Son jeu était si fort que lorsque l’entraîneur Brett Brown a tenté de faire revenir Ben Simmons, Simmons l’a fait signe et a permis à Neto de continuer.

«Comme cela m’a été communiqué, alors que je me prépare à faire revenir Ben Simmons et à son crédit en tant que coéquipier, il a en quelque sorte transmis le dossier à l’un de mes assistants:« Laissons-le continuer. », A expliqué Brown. “C’est une instruction altruiste intéressante, alors nous l’avons fait et il nous a récompensés. Je pense qu’il avait 19 points en première mi-temps. Ce n’est pas quelque chose que vous allez normalement faire, laisser Ben rester là. Raul avait si bien joué, alors nous avons décidé de rouler avec. »

Quand Neto a entendu la nouvelle, il en était content, mais il a compris que c’était juste l’esprit du groupe et ils voulaient que l’autre réussisse.

“Quand nous voyons quelqu’un jouer très bien, je pense que nous voulons que les autres jouent bien”, a-t-il déclaré. «Nous voulons que les autres soient là-bas et aient de bonnes minutes. C’est juste l’esprit de l’équipe. »

Comme mentionné ci-dessus, les Sixers ont démarré lentement et Neto l’a remarqué. La tragédie de Bryant lui a donné l’état d’esprit pour vraiment profiter de la vie et comprendre ce que tout cela signifie dans le grand schéma des choses.

“Je pouvais sentir que l’énergie était plutôt faible au début”, a-t-il ajouté. “Mais si nous prenons quelque chose de cela, c’est juste: profitez de chaque minute où nous sommes ici. Nous ne savons jamais ce que le jour de demain apportera et c’est mon état d’esprit. Juste être présent, juste être là. »

Philadelphie se dirigera maintenant vers Atlanta jeudi pour entamer un road trip de quatre matchs contre les Hawks.

.