Brett Brown et Tobias Harris abordent le road trip des Sixers après leur défaite face à Dubs

Le road trip est terminé pour les Philadelphia 76ers après qu’ils aient laissé tomber un match gagnable aux Golden State Warriors samedi soir. L’équipe est allée de 1 à 3 lors du voyage sur la route et elle est tombée au 6e rang au classement de l’Est alors qu’elle s’éloignait de l’importante fente d’avantage à domicile pour les séries éliminatoires.

Lors de l’analyse de ce road trip, il faut considérer la bataille difficile. L’équipe manquait Ben Simmons et Joel Embiid dans le voyage, puis a perdu Josh Richardson lors du premier match du voyage. Ils ont montré beaucoup de bonnes choses pendant le voyage, mais la défaite est certainement une chose difficile à gérer en ce moment.

“Il y a de bonnes choses qui sont ressorties de ce voyage sur la route”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «En ce qui concerne la perte, vous ne pouvez pas camoufler la déception de perdre un match que vous voulez gagner, puis de monter dans un avion et de rentrer chez vous. La période de clôture, le quatrième trimestre, défensivement, nous étions pauvres et quand vous regardez les résultats, abandonner près de 60 points dans la peinture n’est qu’un nombre énorme. Il est difficile de gagner dans n’importe quelle situation si vous abandonnez autant de points dans la peinture et sur la jante, donc j’évalue ce jeu et le voyage comme ça. “

Philadelphie doit se relever et aller de l’avant maintenant. Ils ne peuvent plus se permettre de mauvaises pertes alors qu’ils se préparent pour les éliminatoires.

“Vous en savez un et trois, c’est assez mauvais à mon avis”, a déclaré Tobias Harris. «Pas terrible mais pas ce à quoi nous nous attendons en tant que groupe. La plupart des équipes vont diviser la route. Nous voulons rester invaincus sur la route ou gagner trois sur quatre, mais nous n’avons pas réussi sur la route. Ce soir, c’est un match sur lequel nous nous pencherons et pensons que nous aurions dû l’avoir, mais nous devons simplement avancer. »

La défense a laissé beaucoup à désirer pendant le voyage. Cela est également attendu avec les joueurs qui leur manquaient. Ils ont donné 120,5 points par match au cours des quatre matchs du voyage et c’est quelque chose qui a accablé les Sixers sur la route toute la saison.

“Je suis tellement fatigué de me le demander”, a déclaré Brown sur la route. «Nous méritons de continuer à nous poser cette question. Je passe juste par la même chose et c’est vrai. Je parie que ma réponse selon laquelle nous avons raté certains tirs est obsédante et être avare et maniaque avec quelques erreurs défensives finit par être la formule pour perdre sur la route. “

Les Sixers vont maintenant rentrer chez eux, où ils ont le meilleur dossier de la NBA, et accueilleront les Pistons de Détroit mercredi.

