Brett Brown et Tobias Harris aiment l’effort des Sixers malgré la défaite face aux Bucks

Les Philadelphia 76ers n’ont pas pu arrêter le saignement jeudi soir alors qu’ils sont tombés aux Milwaukee Bucks 112-101 pour terminer un road trip sans victoire, mais ils ont pu trouver des points positifs et des doublures argentées.

Après avoir l’air plutôt morts contre les Celtics de Boston et les Heat de Miami lors de leurs deux derniers matchs du voyage, ils ont joué au basket-ball inspiré. Ils avaient traîné par pas moins de 14, mais ont pu creuser et faire un jeu tardivement et ils avaient vraiment l’air de se soucier de là-bas.

“Les gars étaient ensemble”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Ils ont concouru. C’est 99-96 avec cinq minutes à faire, et nous avons eu deux revirements rapides. C’est une équipe punissante. Ils nous ont punis de trois immédiatement après cela et cela nous a en quelque sorte éloignés. D’un point de vue esprit ou compétitif, vous les entendrez dans les vestiaires. Les gars sont vraiment bons. À un moment donné, cette chose se brisera et nous espérons que c’est demain soir que nous retrouverons du côté des gagnants. “

Bien sûr, ils rentrent chez eux lors de leur prochain match, ce qui fait toujours une différence pour cette équipe des Sixers, mais ils devront le reporter au prochain. Dans les jeux Celtics et Heat, ils semblaient qu’il n’y avait pas de chimie et ils ne voulaient rien à voir les uns avec les autres.

Ils avaient toujours leurs problèmes dans celui-ci, bien sûr, mais c’était un match où Tobias Harris se sentait bien dans son équipe.

“Je pensais que nous avions fait de gros efforts”, a-t-il déclaré. «Je pensais que nous avions une bonne énergie. Dès le début de la partie, nous nous tirions l’un vers l’autre. Je pense que c’est un bon signe des jeux précédents que nous avons eus. Dans l’ensemble, je pensais que nous avions une bonne énergie en tant que groupe. Au troisième trimestre, nous avons démarré lentement et ils ont fait une course. Ils ont pu en faire trois. Il nous a été difficile de revenir de là. »

À la fin de la journée, cependant, c’est toujours une perte. C’est une défaite qui les ramène à 9-19 sur la route cette saison et pour une équipe qui se dispute un championnat, les victoires morales ne veulent rien dire. Ils doivent encore trouver des moyens de rester ensemble et d’aller de l’avant.

“Il n’y a pas de victoires morales, mais à la fin de la journée, cela a été pour nous l’un des premiers matchs auxquels nous avons réellement donné vie”, a ajouté Harris. “Évidemment, nous voulons gagner tous les matchs auxquels nous jouons, mais nous allons prendre celui-ci et en tirer des leçons.”

Les Sixers rentreront chez eux dès vendredi pour accueillir les Grizzlies de Memphis alors qu’ils cherchent à revenir dans la colonne des victoires.

