Brett Brown et Tobias Harris commentent les difficultés de Glenn Robinson III

Les Philadelphia 76ers ont fait un pas à la date limite pour acquérir Glenn Robinson III et Alec Burks des Golden State Warriors qui cherchent à ajouter à leur arsenal offensif.

Bien que Burks ait bien fonctionné jusqu’à présent, Robinson III a eu un peu de mal jusqu’à présent. Il a raté tous les 10 de ses 3 points avec Philadelphie en huit matchs après avoir tiré 40% des profondeurs avec les Warriors. Ce n’est pas exactement ce que l’équipe attendait de lui.

Pour être juste, c’est une transition difficile pour lui. Il a commencé les 48 matchs auxquels il a joué pour Golden State et il a joué plus de 31 minutes par nuit. Avec Philadelphie, il a commencé quatre des huit matchs, mais il n’a joué que 15,3 minutes et il est dans la chaîne alimentaire derrière des gars comme Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford et Ben Simmons et Joel Embiid, actuellement blessés.

“Il est de bonnes personnes, il met du temps, il essaie de comprendre la vie dans une nouvelle équipe”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est difficile de passer beaucoup de minutes dans une équipe en reconstruction. Quelqu’un reçoit beaucoup de coups de feu, quelqu’un obtient beaucoup de minutes, tout d’un coup, vous déplacez des villes et différents côtés du pays, et vous entrez dans une équipe assez établie avec Tobias et Ben et Joel et Al et vous descendez la nourriture chaîne un peu. “

En le mettant dans cette perspective, on comprend pourquoi il a tant lutté pour commencer son nouveau mandat chez les Sixers. Harris est un gars qui a été échangé plusieurs fois au cours de sa carrière en NBA et il comprend comment tout peut être une grande transition pour lui.

«C’est une transition difficile», a-t-il déclaré. «Évidemment, vous voulez ressentir l’équipe, ressentir votre jeu dans différents endroits et situations, mais il fait vraiment du bon travail en restant simplement patient. De plus, il est prêt quand son numéro est appelé à chaque fois. Évidemment, c’est une équipe différente parce que nous essayons toujours de nous représenter comme une équipe avec des blessures et des choses différentes, mais il a été bon pour nous. “

Robinson III a récemment critiqué son rôle avec sa nouvelle équipe alors qu’il continue d’essayer de résoudre les problèmes, mais il dit qu’il le prend lentement et au jour le jour.

“Je le prends juste un jour à la fois”, a-t-il déclaré lundi. «Des villes pour essayer de trouver une place à une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers, un nouvel entraîneur. Donc c’est juste un jour à la fois pour moi. “

Le lendemain, pour s’améliorer, ce sera mardi lorsque les Sixers poursuivront leur road trip contre les Lakers de Los Angeles.

“Cela prend du temps et je sais qu’il est assez bon et qu’il a certainement un talent pour que l’eau recherche son niveau”, a ajouté Brown. “Tout sera équilibré et nous verrons Glenn pour ce qu’il est vraiment très bientôt.”

L’équipe perdra trois partants maintenant avec la blessure de Richardson, donc ce sera tout le monde sur le pont pour celui-ci.

