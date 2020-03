Brett Brown et Tobias Harris expliquent ce qui n’a pas fonctionné contre les Lakers

Les Philadelphia 76ers ont dû faire face à une bataille difficile mardi. Ils ont dû affronter la meilleure équipe de l’Ouest tout en étant à trois départs et cela s’est passé exactement comme on pouvait s’y attendre. Il s’est terminé par une défaite de 120-107 sur la route contre les Lakers de Los Angeles alors qu’ils tombaient à 9-23 sur la route.

Il y a eu un tronçon à la fin de la première mi-temps qui a vraiment défini ce match. Les Sixers étaient dans le match et ils détenaient même une avance de 41-30 à un moment donné au deuxième quart, mais les Lakers ont effectué une grosse course et ils ont mené 65-54 à la mi-temps en retournant les Sixers à plusieurs reprises et l’équipe a pu pas récupérer.

«Physiquement, ils nous ont sautés et je pense que nos gardiens de but ont eu du mal», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je pense que nous avons eu six revirements au cours de cette période, mais je me sentais à court de la deuxième période, je pensais que les gars étaient bons… en général, quand vous regardez la zone à problème, c’est clairement que six minutes vers le bas à la fin de la deuxième période. “

Tobias Harris, qui a eu un peu de mal à tirer 8 pour 18 et à marquer 18 points, a été bouleversé par les revirements à la fin de la mi-temps. Los Angeles a utilisé le duo dynamique d’Anthony Davis et LeBron James pour vraiment blesser les Sixers cette nuit. Les deux ont combiné 59 points, 20 rebonds et 16 passes décisives.

“Je pensais que nous avions pris un bon départ, la fin du deuxième trimestre nous a fait mal”, a-t-il déclaré. «Ils ont repris leur intensité défensive et à partir de là, cela nous a précipités. Je pensais que la seconde moitié, nous ne sommes pas entrés dans notre exécution offensive. C’est difficile à partir de là. “

Philadelphie va maintenant devoir continuer ce road trip tout en ayant autant de mecs qu’en ce moment. Ils devront s’assurer de se concentrer davantage sur un niveau plus cohérent.

