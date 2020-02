Brett Brown et Tobias Harris s’émerveillent devant Joel Embiid après leur victoire sur les Hawks

Lorsque vous marquez un sommet en carrière de 49 points, vous ne manquerez pas de jeter un œil sur vous. Pour le grand joueur des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, il a attiré l’attention de son entraîneur et de ses coéquipiers après une victoire de 129-112 contre les Hawks d’Atlanta lundi.

Embiid a été formidable toute la nuit en utilisant une série de mouvements pour marquer les 49 points. Il a tiré un 17-pour-24 efficace du sol et il a également marché jusqu’à la ligne et il a fait 14-pour-15 de la bande de charité. Avec l’équipe manquant de Ben Simmons, c’était une performance dont les Sixers avaient besoin lors d’une grosse soirée.

“Exactement ce que vous diriez tous: il était dominant”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il était dominant lors de ses lancers francs. Il était dominant en tant que présence intérieure. Marquer ce volume de points à un taux aussi efficace est impressionnant. Je pensais que la chose qui n’apparaît pas sur la feuille de statistiques qu’il a fait aussi bien que n’importe quoi, c’est qu’il a géré les équipes doubles. S’il s’est évanoui parce qu’il y avait de la foule, s’il est allé vite parce que les équipes doubles venaient et il ne s’est pas impliqué dans ça. Je pensais qu’il gérait très bien les équipes doubles. »

C’est un bon point que Brown a soulevé. Sans Simmons, les Hawks ont concentré tous leurs efforts défensifs sur le grand homme. Ils l’ont doublé toute la nuit et il a continué à prendre les bonnes décisions. Malgré ces doubles qui sont venus, il a continué à vivre l’une des meilleures nuits de sa carrière.

«Il pourrait le faire chaque soir là-bas s’il le voulait», a déclaré Tobias Harris. «Je pense que vous l’avez vu sortir ce soir et imposer sa volonté. Je pense juste qu’il a fait un très bon travail pour choisir le jeu en dehors du début. Il a vu la double équipe et l’a lancée très rapidement à quelques reprises et s’est ajusté à la façon dont ils envoyaient les doubles équipes. Il est allé vite sur beaucoup de ses post-ups, et il a en quelque sorte vraiment choisi le jeu en dehors du bloc bas et a trouvé beaucoup de façons différentes de commencer ce soir. Il était dominant. “

Le défi pour cette équipe est, comme cela a toujours été, de gagner sur la route. Ils sont maintenant 27-2 à domicile et c’est super. Le record de route 9-20 est une telle horreur pour cette équipe qu’il pourrait les gêner à un moment donné. C’est un domaine qui doit absolument être amélioré.

Avec Embiid jouant de cette façon, cette mentalité, ce sera un long chemin pour eux.

