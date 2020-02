Brett Brown explique pourquoi Glenn Robinson III a joué, Alec Burks n’a pas joué

Les Philadelphia 76ers sont évidemment toujours en chantier alors que la saison continue et ils viennent d’ajouter deux autres ailes au groupe à Glenn Robinson III et Alec Burks après un échange avec les Golden State Warriors.

Les deux hommes étaient en uniforme lors de la victoire de 118-111 de dimanche contre les Bulls de Chicago, mais un seul d’entre eux a joué et c’était Glenn Robinson III qui a joué 12 minutes et a marqué 10 points. Il était curieux de savoir pourquoi l’un jouait et pas l’autre, mais l’entraîneur Brett Brown avait une explication simple.

“Direction vraiment du front office essayant simplement de faire les choses avec Al (Burks)”, a déclaré Brown. “Ce n’est vraiment rien. Je lui donne juste un peu de lumière du jour alors qu’il essaie d’entrer dans le programme. Glenn était différent, alors je l’ai joué. »

La différence est que Robinson III a de l’expérience en jouant pour Brown en tant que recrue dans la saison 2014-15, il sait donc à quoi s’attendre dans l’offensive. Il est plus facile d’accorder à Robinson le temps de jeu et de le laisser s’acclimater à l’équipe plutôt que de jeter Burks là où tout est nouveau pour lui.

Les Sixers accueilleront les Los Angeles Clippers mardi et c’est là que Burks fera probablement ses débuts avec les Sixers après une séance d’entraînement lundi.

.