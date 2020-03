Brett Brown explique pourquoi les entraîneurs des Sixers portaient Kobe’s contre Lakers

Le décès tragique de la NBA et de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, affecte toujours la NBA plus d’un mois après son décès, mais sa légende persiste. Alors que les Philadelphia 76ers affrontaient les Lakers mardi sur la route, tout le personnel d’entraîneurs des Sixers portait des chaussures Nike Kobe Bryant pour honorer la légende déchue.

Bryant, bien sûr, a joué au basket-ball au lycée local du Lower Merion et les a conduits à un titre d’État en 1996. Il y a un lien entre les Sixers et Bryant malgré le fait qu’il ait joué pour les Lakers pendant toute sa carrière. L’entraîneur Brett Brown et son équipe voulaient honorer cela.

«C’est notre chemin, c’est un tout petit chemin, mais c’est notre façon de montrer le niveau de respect, d’appréciation et de gratitude pour tout ce qu’il a fait pour le sport et ce qu’il a signifié pour cette ville et ce bâtiment», a expliqué Brown. “Comme je l’ai dit, c’est une petite chose, mais c’est notre truc et je suis ravi que nous puissions montrer un certain degré de considération pour ce qui s’est passé.”

Peu importe le temps qui passe, l’héritage de Bryant continuera de vivre dans le basket-ball, quel que soit le niveau du sport. Il descendra comme l’un des joueurs les plus influents à avoir jamais joué.

