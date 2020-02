Brett Brown explique pourquoi Raul Neto a joué contre Trey Burke

Les 76ers de Philadelphie ont toujours eu une décision à prendre avec leurs gardes de but derrière Ben Simmons. Ils ont deux options capables à Raul Neto et Trey Burke et l’entraîneur Brett Brown doit décider tous les soirs avec qui rouler.

Il a récemment expliqué sa décision sur la rotation du garde de relève et pourquoi il prend les décisions qu’il prend. Après avoir roulé avec Burke pendant un petit moment, il est passé et est retourné à Neto et Burke n’a pas joué beaucoup récemment.

“C’est vraiment la même conversation”, a déclaré Brown lundi matin. «Nous allons Raul, Trey, que doit faire Raul? On se souvient tous il y a quatre jours, Raul avait 19 points en première mi-temps. Tu ne vas pas jouer ces deux gars ensemble. C’est l’un ou l’autre et c’est vrai que Trey a de la valeur. C’est toujours ce type de décision. “

Cependant, depuis les 19 points contre les Golden State Warriors, Neto a marqué un point sur un tir de 0 pour 14 en trois matchs. Il serait donc logique que Brown revienne finalement à Burke qui n’a pas joué de vraies minutes depuis le 9 janvier. Il n’a joué qu’au quatrième trimestre de la défaite de lundi contre le Heat de Miami et à ce moment-là, le match était déjà décidé.

Finalement, quelque chose doit donner. Neto est le meneur prototypique de Brown qui se concentre sur la passe avant de chercher sa propre attaque. Cependant, son inefficacité aux deux extrémités du parquet soulève vraiment la question de savoir pourquoi Burke n’a pas reçu d’appel pour jouer. Il peut donner à l’équipe une étincelle en attaque et il apporte un aspect différent au sol.

Les Sixers tenteront d’obtenir une victoire jeudi contre les Milwaukee Bucks pour éviter un road trip sans victoire.

.