Brett Brown exprime sa frustration après la défaite des Sixers sur la route des Cavaliers

Les Philadelphia 76ers ne peuvent évidemment pas remplacer ce que Ben Simmons et Joel Embiid apportent au terrain de basket, mais avec le montant d’argent investi dans cette formation, ils devraient pouvoir battre une mauvaise équipe comme les Cavaliers de Cleveland.

Après avoir déjà manqué Simmons, les Sixers ont ensuite perdu Embiid après seulement 7h36 de temps de jeu et ils n’ont pas pu récupérer. Ils n’ont jamais pris les devants dans celui-ci et ont traîné de près de 20 sur leur chemin vers une défaite de 108-94.

Sans leurs deux leaders, les Sixers ont dû s’appuyer davantage sur Al Horford, Tobias Harris et Josh Richardson. Aucun d’eux n’a intensifié d’une manière dont l’équipe avait besoin, car Horford n’avait que 10 points sur un tir de 4 pour 10, Harris a tiré 4 pour 13 pour 11 points et Richardson avait neuf points sur 4 pour 12 du sol. .

Ce n’est pas ce à quoi l’équipe s’attendait compte tenu du montant d’argent investi, notamment à Horford et Harris.

“C’est pourquoi vous avez une équipe”, a déclaré un entraîneur frustré, Brett Brown. “C’est pourquoi vous essayez d’accumuler de la profondeur et du talent. Avec le groupe que nous avions, nous n’avons tout simplement pas réussi. Vous l’avez ressenti énormément dans la peinture. Je pense qu’ils avaient 52 points dans la peinture, c’est probablement cette zone de défense que vous avez le plus ressentie. »

Avec Simmons déjà attendu pour une longue période et le statut d’Embiid dans l’air, mais prévu pour une IRM qui n’est jamais bonne, il est impératif que Philadelphie tire le meilleur parti de ces gars. Ils doivent donner à l’équipe ce qu’ils attendaient après les avoir acquis.

“Nous ne savions pas vraiment comment jouer”, a déclaré Horford. «Je sais que nous avons essayé de comprendre… mais nous devons trouver un moyen de jouer sans eux. Notre plan a toujours été ces deux gars qui nous dirigent et maintenant nous devons trouver un autre moyen. »

Ils feraient mieux de le découvrir bientôt. Ils n’ont plus beaucoup de temps avant le début des séries éliminatoires et quand cela arrivera, leurs verrues seront vraiment exposées et alors quoi? Les choses ne vont pas bien à Philadelphie pour le moment.

.