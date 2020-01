Brett Brown félicite Shake Milton pour avoir maintenu le fort pour Sixers

Les Philadelphia 76ers sont au milieu d’une période difficile alors qu’ils commencent un road trip où ils rendent visite aux Boston Celtics, au Miami Heat et aux Milwaukee Bucks et ils doivent le faire sans l’aide de leur gardien de départ Josh Richardson .

À sa place, les Sixers ont roulé avec Shake Milton à cet endroit à côté de Ben Simmons à cet endroit. Milton a gagné le respect de ses coéquipiers car il avait récolté sept points et neuf rebonds lors de son premier départ contre les Lakers de Los Angeles et il avait ensuite 11 points lors de la victoire de mardi contre les Golden State Warriors.

“Je pense que Shake a bien occupé cette position, du point de vue du fort, et je pense qu’il a joué”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Comme s’il avait vraiment la capacité de marquer de plus de façons que vous ne le pensez. Il me permet de lui donner le ballon et de lui jouer un peu de 1, comme le porteur du ballon principal, et de mettre Ben au coude. Je pense que Shake a été vraiment bon. Solide.”

Milton étant ce maître-ballon secondaire, Simmons peut rester le rouleau dans le jeu de pick-and-roll. C’était le rôle de Richardson et lui et Simmons ont réussi à faire fonctionner ce jeu à deux à la perfection et maintenant la présence de Milton permet à Simmons de rester dans ce rôle et d’utiliser ses forces offensives à la perfection.

Milton continuera probablement à démarrer jusqu’au retour de Richardson, mais quand il reviendra, Brown aura une décision à prendre. Continue-t-il d’accorder des minutes à Milton? Ou reste-t-il avec Furkan Korkmaz qui a commencé à émerger?

“À un moment donné, il y aura un nombre limité de minutes disponibles”, a déclaré l’entraîneur. «J’ai dit à tout le monde, mon intention est de regarder Ben à 4 ans, même quand il est un 1, à le jouer comme un passeur d’écran. Quand J-Rich revient, la notion que Furk joue toujours assez bien, est vraie, puis voici J-Rich et c’est comme “Où se situe Shake?” “

Pour que Milton reste dans la rotation, il devra continuer à jouer et à jouer. Cela dira à Brown qui mérite d’avoir plus de temps de jeu.

“Je ne peux rien promettre et je vais revenir à ce que nous disons toujours, le gymnase vous le dit”, a-t-il terminé. “Vous espérez que les performances finissent par être votre boussole et vous prenez vos décisions à partir de cela.”

Les Sixers ont entamé le match de quatre matchs jeudi contre les Hawks d’Atlanta avant les trois matchs difficiles pour terminer le voyage. Milton continuera d’avoir ses chances de jouer.

.