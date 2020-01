Brett Brown félicite Tobias Harris pour son «véritable désir de gagner»

Les Philadelphia 76ers avaient besoin d’une victoire après deux performances vraiment terne sur la route. Ils se sont retrouvés à la traîne au quatrième trimestre et se sont tournés vers l’homme à qui ils avaient donné un contrat maximal au cours de l’été.

Tobias Harris a marqué 11 points au quatrième quart, il en avait 24 au total en deuxième mi-temps, en route vers 34 points et 10 rebonds pour mener les Sixers à une victoire de 117-106 sur les Nets de Brooklyn à domicile. Philadelphie s’est améliorée à 19-2 à domicile cette saison et c’est principalement grâce au fait que Harris a réussi à s’imposer.

“Je pense qu’il y a une sincérité en lui en tant que personne et qu’il y a un véritable désir de gagner”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Vous ne pouvez pas ignorer cela, il y a un véritable désir de gagner, et vous pouvez le voir dans son visage et ses actions dans un vestiaire, c’est important et il se soucie beaucoup. Je pense qu’en revenant à Philadelphie, nous en avons laissé tomber deux sur la route, nous essayons toujours de retrouver nos pieds, j’étais fier de lui. “

Harris a eu de gros jeux dans la dernière ligne droite et il a même laissé échapper une petite émotion que vous ne voyez pas normalement du petit attaquant silencieux.

“C’était génial”, a déclaré Harris. «Je pense que nous tous, nous voulons sortir tous les soirs et nous voulons gagner chaque match. Donc, quand nous ne parvenons pas à remporter des victoires, c’est décevant pour nous, donc juste sortir et gagner ce soir et se sentir bien et jouer bien en équipe et se nourrir les uns les autres était important pour nous. Nous devons juste continuer à faire avancer les choses et en faire plus. “

Les Sixers resteront à la maison pour un match de plus contre les Chicago Bulls vendredi avant de reprendre la route pour un voyage de trois matchs.Ils doivent donc profiter de leur présence à domicile et comprendre les choses. Ils peuvent trouver des choses qu’ils peuvent emporter avec eux sur la route pour obtenir des victoires loin du Wells Fargo Center.

.