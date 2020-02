Brett Brown heureux de voir l’agression de Joel Embiid augmenter contre les Bucks

Les Philadelphia 76ers ont abandonné un autre match sur la route jeudi alors qu’ils tombaient aux Milwaukee Bucks 112-101 pour mettre fin à un road trip de quatre matchs sans victoire. Cependant, celui-ci était un peu différent. Ils n’ont pas explosé comme s’ils étaient contre les Celtics de Boston et le Heat de Miami, ils avaient l’air de se soucier de celui-ci.

Il y avait un autre point positif que les Sixers ont obtenu dans celui-ci et c’était l’agression de Joel Embiid. Le grand homme de la superstar des Sixers a pris 26 tirs dans celui-ci alors que l’offensive le traversait contrairement à Miami où il n’a pris que quatre coups dans la seconde moitié d’une défaite.

“J’aime le fait que Joel ait réussi 26 tirs ce soir”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «J’aime le fait qu’il ait cherché à mettre sa touche dans la peinture. Nous aimons le fait que nous en avons chassé trois. Nous devions. Ce n’était qu’une de ces nuits. Nous avons suffisamment bien défendu pour gagner. Nous n’avons pas retourné le ballon et nous avons abattu les trois. Nous avons eu énormément de mal à partir de deux lorsque vous regardez notre efficacité à partir de plans à deux points. »

Le problème, c’est qu’Embiid n’a réalisé que six de ces tirs. Il semble qu’il tente toujours de se remettre de la chirurgie de la main qu’il a subie pour réparer un ligament collatéral radial déchiré. Il est revenu un peu plus tôt que la chronologie d’origine et il semble que cela affecte son jeu.

“Je pense que cela lui prend un peu de temps pour revenir”, a ajouté Brown. «Je pense que sa ténacité et sa compétitivité sont au rendez-vous. Il y a des moments où vous pouvez le voir avec sa main ou monter et descendre un peu le sol. Le faire reprendre un rythme est un effort progressif que nous essayons tous de faire. J’ai aimé la façon dont il attaquait. Il n’était pas timide ce soir. “

Ce fut une nuit étrange pour Philadelphie offensivement car ils se sont améliorés en profondeur par rapport au terrain dans la nuit. C’est ainsi que les Bucks jouent en défense et même la moitié des marques d’Embiid sont venues des profondeurs.

“Une partie de leur défense consiste à autoriser deux adversaires”, a déclaré Tobias Harris. «Je crois qu’ils vivent et meurent en quelque sorte. Nous avons eu le look que nous voulions. Nous avons réussi de bons coups. »

Philadelphie va maintenant rentrer chez elle vendredi pour accueillir les Grizzlies de Memphis qui cherchent à se débarrasser de ce cauchemar de road trip.

.