Brett Brown préoccupé par la psyché et la défense des Sixers après sa dernière défaite

Plus tôt dans la saison, les 76ers de Philadelphie avaient montré une capacité à jouer dur et à continuer à se battre malgré leur grosse chute et cela leur a permis de se rallier et de gagner quelques matchs. Dernièrement, il n'y a pas été.

Après une défaite de 117-98 contre les Mavericks de Dallas à domicile, il y a lieu de s'inquiéter. Philadelphie a accordé 117 points à une équipe des Mavericks qui manquait son meilleur joueur à Luka Doncic et ils ont tiré 51,8% du sol tandis que Tim Hardaway Jr. a abattu sept tirs au loin.

Combinez cela avec l'incapacité de comprendre la défense de zone que les équipes continuent de leur lancer et cela semble être une période difficile sur le sol.

"Notre incapacité à nous mettre ces derniers temps sur la roue arrière s'est glissée dans notre défense, notre psychisme, notre esprit et je ne peux pas le supporter", a déclaré l'entraîneur Brett Brown. «Ce n'est pas qui nous sommes. J'ai l'impression que notre esprit de compétition a pris un coup en raison de notre incapacité à marquer. Chaque fois que vous entrez dans un saut d'humeur qui affecte votre défense parce que votre infraction fait quelque chose, il faut y remédier. »

La défense de zone qui a d'abord été utilisée par le Miami Heat lors d'une défaite mercredi puis vendredi à Dallas a causé beaucoup de problèmes aux Sixers. Il est facile de voir pourquoi les équipes l'utilisent en raison de leur manque de tireurs et c'est quelque chose qui est dans l'esprit de Brown. Il sait que cela vient des équipes adverses.

"Pensez-vous que nous n'allons pas voir beaucoup de zone?", A poursuivi Brown. "Nous devons être à l'aise et organisés, une partie de cela est sur moi, afin de passer à travers cela. Une fois que nous verrons la lumière du jour par rapport à la façon de l'attaquer, je pense que ce sera «Eureka» avec l'équipe et je pense que nous allons décoller. »

Philadelphie est l'une des 5 meilleures équipes défensives en nombre. C'est un domaine dans lequel l'équipe doit se rappeler qui elle est en tant qu'équipe et c'est un domaine où l'équipe doit redevenir ce qu'elle est avant de pouvoir renverser la vapeur.

"J'ai l'impression que nous ne pouvons jamais oublier que notre pain est beurré par notre défense", a ajouté Brown. «Nous nous sommes éloignés de certains de ces derniers temps. Je pense que notre esprit de compétition a pris trop de profondeur, pour moi, à cause de certains problèmes que nous avons rencontrés et qui ne suffisent pas.

Nous avons joué en compétition à Boston et nous avons montré "nous", mais au cours des six derniers jours, les trois derniers matchs, nous avons pondu. Nous n'avons pas joué avec ce dynamisme compétitif qui reflète cette équipe. Ce n'est pas du tout la façon dont je vois le monde. "

Les Sixers accueilleront les Wizards de Washington samedi alors qu'ils chercheront à retrouver leur dynamisme et leur esprit de compétition.

.