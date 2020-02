Brett Brown raconte ce que les fans des Sixers ne voient pas dans Joel Embiid en tant que leader

Avant la pause des étoiles, il y avait beaucoup de drame autour du grand homme des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid. La superstar a pris beaucoup de critiques toute la saison pour une variété de choses, d’être en mauvaise forme, de ne pas être assez agressif et de critiquer la base de fans de Philadelphie qui le critiquait.

Ce que les fans de Sixers ne savent pas, c’est qu’Embiid est régulièrement au centre d’entraînement de l’équipe à Camden, dans le New Jersey. Alors que tout le monde le voit dominer sur le sol et voit à quel point il est un gars maladroit et amusant, il fait beaucoup de travail en coulisses et l’entraîneur Brett Brown veut que tout le monde le sache.

“Permettez-moi de doubler d’une manière que vous ne verriez pas tous”, a commencé Brown. “Si vous étiez la caméra de sécurité dans notre centre de pratique, vous allez le voir là-bas à 12 heures du soir, 12h30 du soir de façon répétée. Il n’y a pas si longtemps, nous voyons son doigt se balancer à la télévision nationale et quelques semaines plus tard, il revient, et beaucoup d’entre nous seront assez naïfs ou ne joueront peut-être même pas beaucoup au basket pour penser que cela n’affecte pas son jeu . “

Donc, même si Embiid est peint comme le gars qui ne fait que clowner et veut juste s’amuser, ce n’est vraiment pas le cas. Le gars veut amener un championnat à Philadelphie et il travaille dur pour s’assurer qu’il atteint cet objectif.

C’est pourquoi il a riposté contre les fans pour l’avoir hué. Il travaille aussi dur qu’il le peut et il essaie de faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que cela fonctionne pour les Sixers en ce moment. Il ne recule devant rien pour aider cette équipe à gagner.

A-t-il franchi les limites de son message sur les réseaux sociaux des fans sur Twitter? Peut-être, mais cela n’enlève rien au fait qu’il essaie de faire de son mieux chaque jour pour diriger cette équipe afin de décrocher un titre à la ville.

«Sort-il parfois des limites avec cette instance? Ce n’est pas idéal. Je peux le voir », a poursuivi Brown. «Pourrait-il être meilleur? Nous le pouvions tous. J’ai l’impression qu’il y a un peu d’équité à lui, ceux qui savent vraiment ce qui s’est passé à huis clos à minuit. Les réunions d’équipe où les choses sont dites et dit que personne n’est vraiment au courant. Je veux toujours plus de moi, de Ben, de Jo, je suis confiant de dire ce que je viens de dire. “

Alors un petit conseil: appréciez Joel Embiid. Ce gars est le meilleur centre de la ligue et il porte les couleurs des 76ers. Il travaille ses chaussures pour la ville pour aider à ramener ce titre insaisissable à la City of Brotherly Love et il ne va pas s’arrêter.

