Brett Brown réagit à la commotion cérébrale de Josh Richardson: «Vous continuez»

C’était déjà assez grave que les 76ers de Philadelphie aient perdu Ben Simmons et Joel Embiid, mais perdre un autre partant? Qu’est-ce que les Sixers ont fait pour irriter les dieux du basket?

Les Sixers ont perdu Josh Richardson au premier semestre face à ce qui avait été initialement diagnostiqué comme une contusion nasale, mais il a ensuite été diagnostiqué d’une commotion cérébrale. Il a marqué neuf points en 10 minutes après la défaite de 136-130 dimanche contre les Clippers de Los Angeles et c’est dommage car il a bien commencé pour l’équipe.

Cependant, ce n’est pas nouveau pour l’entraîneur Brett Brown. Il a eu affaire à des joueurs étoiles blessés auparavant, ce n’est donc rien de ce qu’il n’a jamais vu auparavant.

“Vous continuez simplement, vous continuez”, a déploré Brown dimanche après-midi. “Vous regardez le banc et vous vous dites” Qui d’autre peut entrer? “Et boum, l’homme suivant. C’est comme ça que ça devrait être. “

Brown a subi des blessures à des gars comme Simmons et Embiid ainsi que, en remontant plus loin, Nerlens Noel et Michael Carter-Williams avant eux. Les blessures font malheureusement partie du jeu et Brown est prêt à diriger le groupe.

“Tant que personne ne me dit qu’ils mettent fin à la saison, je suis assez habitué à gérer ce genre de choses”, a-t-il ajouté. «Je veux m’assurer que les gars me regardent en arrière et comprennent la confiance que j’ai dans l’équipe et je suis avec eux et nous essayons d’extraire tout ce que nous pouvons ensemble de l’environnement que nous avons et de faire avancer le programme . “

Pour Richardson, il va maintenant devoir essayer de récupérer rapidement. C’est une commotion cérébrale à la fin de la journée, donc l’équipe ne le pressera pas. Il s’agit de s’assurer qu’il est prêt à partir quand lui-même est prêt.

“J-Rich ira bien, il a été touché au nez, nous en apprendrons plus à ce sujet et vous venez de faire venir Mike Scott”, a poursuivi l’entraîneur. “Je pensais qu’il était génial, déplacer Tobias (Harris) vers le 3, Shake (Milton) a 39, des choses comme ça, c’est pourquoi vous entraînez 14 gars.”

Les Sixers affronteront les Lakers de Los Angeles mardi pour poursuivre leur road trip.

