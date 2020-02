Brett Brown réagit aux commentaires de Glenn Robinson III sur le rôle de Sixers

Les choses sont juste dandy en ce moment avec les Philadelphia 76ers. Parallèlement au fait qu’ils font actuellement face à des blessures à leurs deux meilleurs joueurs à Ben Simmons et Joel Embiid, il semble maintenant y avoir une controverse entre le joueur et l’entraîneur.

Nouvelle acquisition Glenn Robinson III a récemment ouvert son rôle avec les Sixers, qui ne lui a apparemment pas été clairement expliqué jusqu’à présent, et il semble y avoir un décalage entre lui et l’entraîneur Brett Brown.

Alors que l’équipe s’apprête à affronter les Knicks de New York jeudi, Brown a voulu réagir et remettre les pendules à l’heure.

“Ce n’est pas vrai”, a déclaré Brown. «Comme avec tous nos joueurs, vous vous asseyez et vous passez par là après la pause des étoiles, chacun d’eux a une feuille de route, c’est votre rôle, c’est ce que nous attendons. Un, deux, je reçois quand vous avez une année de carrière dans une équipe pauvre et que c’est une année de contrat, je comprends que j’ai coaché ​​ces années, moi-même. »

Avant de venir à Philadelphie, Robinson III affichait en moyenne un record de carrière de 12,9 points et tirait à 40% de la profondeur tout en moyenne 31,6 minutes. Avec les Sixers, il marque en moyenne 6,0 points en six matchs avec deux départs en 14,5 minutes par match. Il a également raté ses neuf tentatives de 3 points.

“Au milieu de tout cela, c’est une bonne personne, et il essaie de comprendre quelle est sa prochaine étape tout en coexistant dans un cadre d’équipe”, a ajouté Brown. «Je l’ai déjà entraîné. Je pense qu’il a un rôle important à jouer ici. Nous espérons en voir plus. Comme je lui ai dit et je le redis. C’est une ligue de démonstration et la voici et c’est ce que nous attendons et espérons voir, et de temps en temps nous l’avons vu. Je pense qu’il est un gardien de la ligue. “

Interrogé sur les commentaires, Robinson III dit qu’il a été mal interprété.

«Nous avons discuté, je pense que certaines d’entre elles sont devenues disproportionnées, mais c’était vraiment comme comprendre mon rôle ici. Pourquoi ai-je été amené ici pour faire? Comment puis-je aider cette équipe? Je comprends que moi et AB (Alec Burks) avons été amenés ici pour aider cette équipe à gagner et c’est de cela qu’il s’agit. J’ai été une gagnante toute ma vie, toute ma carrière, alors je ne fais que comprendre cela. “

Pour ce que ça vaut, les Sixers lanceront Robinson III à la place de l’Embiid blessé alors que Philadelphie accueillera les Knicks à 19h00. EST.

