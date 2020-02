Brett Brown réagit aux «nouvelles passionnantes» de la mise à jour de Joel Embiid sur les blessures

Les Philadelphia 76ers semblaient avoir esquivé une balle avec l’un de leurs leaders All-Star. Bien que Ben Simmons sera probablement absent pendant un petit moment, ils ont donné une mise à jour sur leur grand homme superstar qui semble un peu plus prometteur.

La mise à jour sur Joel Embiid étant qu’il n’a aucun dommage structurel et qu’il sera réévalué dans seulement une semaine, l’équipe peut soupirer de soulagement. Cela ne change rien au fait qu’ils devront partir sur la route et essayer de gagner sans leurs deux dirigeants, mais c’est prometteur.

“Le fait qu’il n’y ait aucun dommage structurel, nous l’entendons tous très fort”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown après une victoire de 115-106 contre les Knicks de New York. «C’est autant d’un point de vue personnel que d’un entraîneur égoïste qu’il attend avec impatience ce retour à la maison. La responsabilité, non Ben pour combien de temps nous trouverons tous dans le temps, et d’apprendre cela de son point de vue et du point de vue de l’équipe, c’est une nouvelle excitante. »

La grande nouvelle ici est qu’il n’y a aucun dommage structurel. Il pourra progresser au jour le jour et il pourra revenir vers la fin de leur road trip sur la côte ouest. Le retour le plus probable est le 11 mars contre les Pistons de Detroit à leur retour, mais la possibilité est toujours là.

Les Sixers ont réussi à surmonter la perte d’Embiid en dépassant les Knicks 44-39 dans la nuit et ils en auront besoin de plus lorsqu’ils commenceront un voyage de 4 matchs dimanche en commençant par les Clippers de Los Angeles.

