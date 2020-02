Brett Brown réfléchit sur les difficultés initiales d’Al Horford en dehors du banc

Les Philadelphia 76ers sont évidemment un travail en cours. Ils essaient de régler les choses du côté offensif du terrain et ils essaient de comprendre pourquoi ils luttent autant sur la route.

Dans un effort pour corriger leur attaque et essayer de trouver plus d’espacement, l’entraîneur Brett Brown a fait un geste audacieux en plaçant Al-Horford, cinq fois étoile, sur le banc. Les Sixers ont recruté Horford pendant l’intersaison avec un contrat de 109 millions de dollars sur 4 ans pour faire équipe avec Joel Embiid pour former l’un des meilleurs duos de première ligne de la ligue.

Malheureusement, ils n’ont pas réussi à trouver un rythme en attaque car l’équipe n’a qu’un rythme de 98,8 avec eux au sol ensemble. Pour un gars comme Horford, il peut être difficile d’accepter vraiment un rôle moindre, mais Brown parle à son grand homme vétéran.

“Il y a un côté humain à cela que je suis fier de comprendre le mieux que je peux”, a déclaré Brown. «Les relations et la communication régissent en quelque sorte notre monde, je pense que dans de nombreux emplois, c’est certainement le cas dans le mien. Donc, marcher sur cette ligne de ne pas être répétitif, de ne pas minimiser sa signification. C’est un homme fier. Il a une histoire selon laquelle il a été récompensé par le contrat qu’il a, et le garder très droit, très propre, très rapide, et c’est ainsi que je le vois. C’est pourquoi je le vois de cette façon, et vous ne savez pas vous en excuser. Je veux essayer de l’aider à nous aider. »

Horford a depuis accepté son rôle de banc avec grâce, mais il a eu du mal à vraiment produire du basket-ball. Il était un moins-26 en seulement 18 minutes dans la victoire de jeudi sur les Nets de Brooklyn. Lui et Embiid ont partagé la parole pour entamer le deuxième quart-temps et les Nets ont arraché une rapide course de 16-0 alors que Philadelphie semblait déconcertée.

Cependant, Brown se souvient d’une expérience personnelle avec les San Antonio Spurs pour essayer de résoudre ce problème avec Horford.

“Vous êtes très honnête avec la façon dont vous le voyez et pourquoi vous le voyez comme ça et il a été formidable”, a-t-il déclaré jeudi. «Nous avons amené (Manu) Ginobili du banc pendant de nombreuses années et comme c’est mon exemple le plus personnel que je peux partager avec lui, et comment cela n’a pas été fluide au début, il y a de la fierté, mais vous vous retrouvez où vous vous retrouvez . Je pense que sa nature humaine d’être altruiste et une personne formidable et un coéquipier est filtrée dans cet esprit de compétition dans cette fierté. Jusqu’à présent, comme si j’avais l’impression qu’il était dans un bon endroit hier soir, ce n’était pas une bonne soirée. Mais, vous savez, c’est une valeur aberrante à bien des égards pour moi. “

En fin de compte, les Sixers ont amené Horford pour une course au titre en séries éliminatoires. Ils affronteront des équipes comme les Indiana Pacers et les Toronto Raptors qui ont deux grands hommes de qualité. C’est là que Horford aura son plus grand impact.

“Nous avons vu l’histoire d’Al Horford et nous serions tous très naïfs de penser qu’une partie de sa signature n’a pas été conduite là où nous pensons que nous voulons être en avril, mai et nous espérons juin”, a expliqué Brown. «Il suffit de progresser comme de regarder vers l’avenir pour voir les matchs. C’est un jeu quoi qu’il en soit avec 26 matchs à jouer. Je pense que la communication et la façon dont je parle à Al sont pour moi motivées, en gardant à l’esprit ce type de locataires principaux. »

Les Sixers chercheront maintenant à résoudre les problèmes de route samedi contre les Milwaukee Bucks.

