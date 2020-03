Brett Brown répond aux commentaires de Jimmy Butler: “Nous lui souhaitons bonne chance”

L’ancien attaquant des 76ers de Philadelphie Jimmy Butler s’est ouvert un peu plus récemment lorsqu’il était invité sur le podcast de JJ Redick et il a expliqué ce qui s’est passé pendant son séjour à Philadelphie et ce qu’était sa relation avec l’entraîneur Brett Brown.

Butler n’avait pas beaucoup de mots gentils à dire sur Brown et il l’a essentiellement blâmé comme la principale raison pour laquelle il est parti pour rejoindre le Heat de Miami. Cela a en quelque sorte éclairé les raisons de son départ et Brown a été interrogé sur les préparatifs des Sixers pour les Pistons de Détroit mercredi.

“J’en ai entendu parler, je ne l’ai pas écouté, et je doute que je le ferai”, a déclaré Brown. «C’est la même conversation que j’ai eue quand nous avons joué à Miami, mes commentaires restent. Il passe une sacrée année à Miami, il est bien placé, et nous lui souhaitons bonne chance. »

Cela commence très clairement à ressembler à une déconnexion entre Brown et Butler et c’est la raison pour laquelle Butler n’est plus à Philadelphie. Les Sixers vont avoir un moment intéressant à essayer de comprendre quelle est leur prochaine étape dans ce cas.

