Brett Brown révèle qu’il a dit à Shake Milton qu’il ne faisait pas partie de la rotation

Dans la NBA, il y a tellement de talent dans chaque équipe qu’il peut être difficile de vraiment clouer une rotation sans négliger personne. Les 76ers de Philadelphie l’ont peut-être fait avec Shake Milton.

Les Sixers ont dû faire appel à la garde de deuxième année de SMU pour commencer à la place du blessé Ben Simmons et il a réagi de façon considérable. Après avoir marqué un sommet en carrière de 39 points lors de la défaite de 136-130 contre les Clippers de Los Angeles dimanche sur la route, il marque maintenant en moyenne 26 points par match au cours des trois premiers matchs depuis que Simmons a été blessé.

À la pause des étoiles, l’entraîneur Brett Brown a dû décider quoi faire de son équipe. Ils venaient d’acquérir Alec Burks pour offenser le banc, puis Josh Richardson a également joué un rôle dans les tâches de garde de pointe. Cela, naturellement, n’a laissé aucune place à Milton et Brown lui a expliqué.

«Je me suis mis dans un cadre très privé pendant environ trois à quatre jours, et j’ai déposé tous mes documents et mes affaires sur la table et étalé pendant environ 72 heures pour comprendre à quoi ressemble la vie après la pause des All-Star et la course à la maison », a déclaré Brown dimanche. “Vous vous asseyez et vous parlez à chaque joueur et très clairement que” c’est votre rôle “. Ma discussion avec Shake est «Vous ne jouez pas. Vous n’êtes pas dans la rotation. Je vais avec Alec, je vais avec J-Rich et Ben Simmons et vous devez rester prêt. C’est votre rôle afin que nous soyons gentils et clairs. “

En entendant ces nouvelles, Milton a été naturellement abattu. Bien sûr, chaque joueur veut jouer, mais il devait aussi comprendre le rôle qu’il jouait dans cette équipe. Il y a beaucoup de talent devant lui, il avait juste besoin de rester prêt et c’est exactement ce qu’il a fait pendant son temps depuis la pause.

“C’est vraiment nul, tout le monde veut jouer, tout le monde veut être dans la rotation tout le temps”, a-t-il expliqué. «Je contrôle simplement ce que je peux contrôler et je dois simplement continuer à travailler. Alors, quand une opportunité s’est présentée, je peux être prêt. »

Milton fait également l’histoire de la NBA. Il a égalé un record NBA en marquant 13 points consécutifs pour aider les Sixers à rester dans le match dimanche. Il est passé de 16 à 20 en profondeur au cours des trois derniers matchs, car il est devenu un joueur fiable pour cette équipe malgré les mauvaises nouvelles.

“Pour lui d’entendre cela et d’apprendre que la vie change et que des choses se produisent, il est clairement prêt”, a ajouté Brown. «C’est un mérite pour Tyler Lashbrook qui est son entraîneur de développement et mérite beaucoup de crédit pour le garder sur la bonne voie. Pendant ses fonctions en Ligue G, il entre et s’assoit sur un banc et balance une serviette, et maintenant c’est mars, il est le meneur de départ d’une très bonne équipe et vient d’avoir 39 points à la télévision nationale contre un candidat pour remporter le championnat NBA . C’est tout à fait vrai et c’est une sacrée histoire. “

La route n’est pas plus facile pour Milton et les Sixers. Ils passent d’un championnat à l’autre sous la forme des Lakers de Los Angeles mardi.

