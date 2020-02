Brett Brown (Sixers): “Nous avons le temps de nous améliorer”

Brett marron, l’entraîneur de Philadelphia 76ersIl a dit lors du match précédent que le lendemain matin, il affrontera son équipe avec les Brooklyn Nets, et a précisé les objectifs qu’ils avaient d’ici à la fin de l’année:

“Il reste 27 matchs à jouer et mon esprit me dit de prendre 7 à 10 matchs, ceux dont nous avons besoin, pour être plus précis. Dans le temps qui nous reste, ce qui est beaucoup, nous voulons partir une fois pour toutes défini notre rotation et améliorer les choses que nous devons améliorer et dans lesquelles nous sommes toujours compétitifs. Nous avons assez de temps pour arriver à ce que nous voulons devenir. “

D’un autre côté, Brown a clairement indiqué que Al horford, pour l’instant, il continuera à venir du banc.

On a demandé à Brett Brown s’il y aurait un groupe de départ cohérent, ou si la 5e place était rotationnelle en fonction des matchs opposés

Al Horford devrait continuer de sortir du banc pic.twitter.com/cVxX8fDQqT

Tobias Harris, l’une des stars de l’équipe, a félicité Ben Simmons et Joel Embiid et leur dangerosité lorsqu’ils jouent ensemble: “Quand ils sont sur le terrain, ils dominent, il semble qu’ils auraient joué ensemble depuis qu’ils étaient enfants.”

Josh RichardsonD’un autre côté, il est clair à propos de l’aspect principal que les Sixers doivent s’améliorer pour être l’équipe que tout le monde attend d’eux: “Je pense que la confiance est la moitié d’un match de basket. La mentalité est la clé du succès.”

