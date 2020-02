Brett Brown, Sixers ont de grandes décisions de rotation à prendre sur de nouvelles pièces

Les Philadelphia 76ers ont des visions de championnat dansant dans leur tête. C’est pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait pendant l’intersaison en invitant Al Horford et Josh Richardson à rejoindre leur talentueux groupe.

Pourtant, quelque chose manquait. Ils avaient besoin de tirer et de marquer sur le banc pour soutenir une formation de départ très talentueuse et ils ont l’impression d’avoir fait les mouvements nécessaires pour combler ce vide avec les acquisitions de Glenn Robinson III et Alec Burks.

Ces deux ailes talentueuses rejoignent un groupe de banc dirigé par un Furkan Korkmaz émergent et une recrue impressionnante Matisse Thybulle pour donner de la profondeur derrière Tobias Harris. Cela signifie que l’entraîneur Brett Brown doit décider qui joue et qui ne joue pas.

“Nous pouvons tous convenir qu’il y a une écurie d’ailes et quelque chose doit donner”, a déclaré Brown. «Il ne reste que quelques minutes. Parce que le groupe est flexible, vous avez des options et pour moi d’avoir le groupe que nous avons, c’est notre équipe et ensuite être en mesure de le regarder et de plonger profondément dans la pause All-Star où vous pouvez comprendre comment sont tu vas jouer ça? Comment allez-vous utiliser au mieux l’équipe est dans mon esprit. “

Alors, comment Brown décide-t-il le mieux qui jouera et qui ne le fera pas? Ce sera aux joueurs de gagner leur place dans la rotation.

“Nous allons regarder cette chose se dérouler”, a-t-il expliqué. «Il y a un environnement compétitif que je leur dis, le genre de gym me le dit la plupart du temps. C’est ainsi que j’ai l’intention de laisser cela se jouer. “

Les options incluent Korkmaz qui continue d’impressionner et de devenir un bombardier que Brown veut quitter son banc. Il tire maintenant à 39,8% du plus profond et tire un 13-pour-20 grésillant du plus profond lors des deux matchs précédents combinés.

Ensuite, il y a Thybulle qui fait un tel impact pour cette équipe aux deux extrémités du sol. Alors que son coup de 3 points continue à être un travail en cours, sa défense est déjà vers le haut de la ligue et il prend sa place tous les jours.

Ensuite, Burks et Robinson seront pris en compte d’une manière ou d’une autre, car ils donnent tous les deux à cette équipe ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de gars capables de tirer, ils tirent tous les deux à mieux que 37,5% de la profondeur, et ils peuvent tous les deux s’en prendre à la défensive. Les Burks peuvent également atteindre la ligne de faute, ce qui aide certainement cette équipe.

“Ce n’est pas clair, n’est-ce pas?”, A demandé un brun souriant. «Je pense que c’est une bonne chose. Je pense que les options que vous avez sont une bonne chose. Je pense que vous pouvez aller à d’autres choses, J-Rich, Matisse, Glenn Robinson, comme vous pouvez aller à différentes choses. Est-ce que ça va être la réponse? Je ne sais pas. Je pense que ce sont les choses que je pense à la façon de jouer au fur et à mesure que la chose se déroule. »

À un certain moment, cependant, Brown va devoir s’installer sur une rotation. Une fois les séries éliminatoires terminées, il doit avoir une rotation stable et il doit savoir qui il va jouer de façon cohérente et régulière. C’est ce que cette dernière partie de la saison devrait lui dire alors qu’il met son équipe en forme.

“Je pense que là où ça se complique, c’est à un moment donné qu’il faut le régler”, a-t-il ajouté. «Un environnement serein. Il doit s’agir d’un environnement mérité et bien établi. Comme cette chose, vous souhaitiez que ce soit le 1er janvier et nous y voilà, mais ce n’est pas et c’est la nature de la date limite de transaction. C’est mon travail de comprendre cela. “

Il a 28 matchs pour comprendre tout cela avant le début des séries éliminatoires en avril.

