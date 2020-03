Brett Brown veut développer l’association Al Horford-Joel Embiid

Les Philadelphia 76ers viennent de réaliser un road trip de 1 à 3 et une chute au classement. Bien qu’ils soient désormais les six têtes de série de la Conférence de l’Est, le voyage sur la route des Sixers a connu quelques points positifs.

D’une part, Shake Milton a poursuivi sa saison en petits groupes et a gagné un rôle plus important et plus permanent. Un autre a été le jeu d’Al Horford, qui a en moyenne 15 points, 9,3 rebonds et 5,5 passes décisives et a fait un peu l’histoire des Sixers pendant le voyage.

La grande question dans l’esprit de tout le monde est de savoir ce que fera l’entraîneur Brett Brown lorsque Joel Embiid reviendra d’une blessure. Horford retourne-t-il sur le banc?

“Je pense que je peux répondre plus honnêtement à ce moment-là”, a déclaré Brown à l’entraînement mardi.

D’accord, mais les Sixers ont payé à Horford une grosse somme. Il devrait s’agir de le faire coexister avec Embiid.

“Je me sens aller de l’avant lorsque vous n’avez pas Ben (Simmons), mon intention est de le jouer avec Joel et d’essayer de le développer”, a ajouté Brown. “Quand Ben reviendra dans le mix, nous réévaluerons. Mais j’ai l’impression que cette période de temps dont nous parlons est assez longue pour moi où je veux investir dans le couple Joel-Al pendant que nous n’avons pas Ben et voir où cela se passe. “

La formation de départ des Sixers était Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Horford et Embiid. Cette formation a été formidable sur le plan défensif, mais ce fut une épave de train en attaque. Avec Embiid au sol sans Horford et vice versa, l’offensive a l’air bien.

Lors du voyage sur la route, par exemple, les Sixers ont en moyenne 119 points par match et tiré 43,5% à partir de la plage de 3 points – sans Embiid et avec Horford. Sur la saison, les Sixers marquent en moyenne 109,4 points et tirent 36,4% en profondeur.

Le grand défi auquel Brown et cette équipe font face est de faire en sorte que l’offensive se déroule bien avec Embiid et Horford au sol. Simmons sera probablement absent pendant au moins une semaine, ce qui donne à Brown le temps de vraiment comprendre les choses avant le début des séries éliminatoires.

Il a 18 matchs à faire.

