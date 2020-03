Brett Brown veut Furkan Korkmaz dans un rôle de Lou Williams pour Sixers

Les 76ers de Philadelphie essaient toujours de trouver la meilleure façon d’utiliser leur alignement et de trouver un moyen d’obtenir un score constant sur le banc. L’un des aspects de l’équipe que l’entraîneur Brett Brown a commencé à comprendre est le rôle de Furkan Korkmaz.

Toute la saison, Brown a voulu faire pousser un «bombardier» – ou «bombah» si vous voulez utiliser l’accent de Brown – sur son banc. Korkmaz s’est vraiment transformé en ce rôle puisqu’il a réussi 39,7% des profondeurs de la saison.

Alors, pourquoi ne pas avoir ce type de production dans la gamme de départ pour aider à l’espacement? Eh bien, parce que Korkmaz tire 41,1% du plus profond du banc contre seulement 33,9% en entrée. Il a également obtenu une moyenne de 10,1 points en réserve et 8,5 en partant. C’est pourquoi Brown veut que Korkmaz continue de sortir du banc, même en utilisant la star du banc des Los Angeles Clippers Lou Williams comme exemple.

“Juste avoir une possibilité offensive, hors du banc”, a déclaré Brown mardi. «J’utilise l’autre soir Lou Williams sort du banc, par exemple, la plupart du temps et tout comme bam bam, c’est une offense instantanée et donc pour moi, c’est que lorsque vous commencez à jouer en remplaçant le fait que vous pouvez avoir la foudre dans une bouteille, ils peuvent entrer et simplement en abattre trois et nous procurer des seaux. »

Korkmaz est capable de jouer de gros matchs hors du banc. Par exemple, il a eu des matchs consécutifs de plus de 30 points sur le banc juste avant la pause des étoiles et il a ensuite été récompensé par un départ où il est allé sans but. Ce n’est pas comme s’il n’avait pas gagné le droit de commencer, il s’agit de produire et c’est pourquoi Brown le veut hors du banc.

“C’est principalement pour cette raison”, a ajouté Brown. “Plus que comme s’il ne méritait pas de commencer, ce ne serait pas vrai.”

Korkmaz a récolté huit points tout en abattant deux triples contre les Clippers pour commencer le voyage avant de marquer 11 points avec trois autres triples contre les Lakers de Los Angeles deux nuits plus tard.

Philadelphie affronte les Sacramento Kings à 22 h 00. HNE jeudi et ils auront besoin que Korkmaz fasse beaucoup plus pour aider les Sixers en désavantage numérique à gagner.

