Brett Brown veut que Joel Embiid attrape Sixers par la gorge et mène

Les Philadelphia 76ers avaient de grands projets avant la saison. Ils pensaient au trophée Larry O’Brien après les ajouts de haut niveau que l’équipe a faits pendant l’intersaison.

Cependant, à la pause des étoiles, l’équipe n’est que la 5 tête de série dans la Conférence de l’Est et l’équipe a beaucoup de problèmes à régler.

Une chose que l’équipe doit comprendre est de savoir comment adapter cette liste et Joel Embiid a été au centre des discussions. Il est le leader de cette équipe et il doit s’assurer qu’il est bien placé mentalement pour amener cette équipe là où ils veulent aller. Son état mental est l’endroit où l’entraîneur Brett Brown remarque quelque chose avec son grand homme.

“Je pense que l’endroit qui m’intéresse le plus, où je vois son conditionnement atteindre progressivement un niveau d’élite, c’est sa tête”, a déclaré Brown. «Je pense qu’il est dans un espace qui est excellent. Voir ce dernier troisième chez-soi pour saisir l’équipe par la gorge et nous conduire dans un tas de domaines différents. Je vois que le conditionnement est toujours apparent. Je suis avec lui depuis longtemps et quand je le regarde et je lui parle et j’entends ses mots et, vous savez, nous sommes toujours un peu comme si vous ne seriez pas des enfants jugeant le langage corporel et tout ça . Je pense juste qu’il est dans un très bon espace. “

Si Embiid est dans un bon état mental, cela fait toute la différence. La façon dont Embiid se sent émotionnellement d’un jeu à l’autre est toujours quelque chose à surveiller. Aurons-nous l’embiid amusant et jovial qui domine? Ou aurons-nous l’embiide plus sérieux et mature qui est indifférent aux choses qui se passent autour de lui?

Les fans sont plus intéressés par son état physique. Ils veulent savoir qu’il peut jouer de 30 à 40 minutes en cas de besoin et Brown en est satisfait et l’équipe est revenue à l’entraînement mercredi.

“En ce qui concerne le conditionnement physique, nous avons juste monté et descendu dur pendant environ 60 minutes, vous savez vraiment monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre, n’a vu aucune chute”, a déclaré l’entraîneur. «Si vous étudiez la bande de l’autre soir (match des étoiles) et que vous regardez Joel Embiid courir sur le sol, et que certaines de ses jantes vont juste de bord en bord, nous dirions tous bien tirer et ça ne peut pas mieux que ça. Je pense donc que son niveau de forme physique est très bien et je pense que son espace de tête est encore meilleur. »

Le gros aspect physique pour Embiid en ce moment est qu’il ne portera plus d’emballage ni d’attelle sur sa main. Il va maintenant porter quelque chose appelé «du ruban adhésif» qui est du ruban adhésif juste pour garder le doigt en place, donc c’est un bon progrès pour lui d’aller de l’avant. Brown espère que cela le maintiendra en forme pour les séries éliminatoires.

“Je pense que je serai en mesure de dire plus quand il sera doublé que ce que j’appelle le bloc”, a expliqué Brown. «Quand il regarde le panier de ce côté droit, cet envers, je l’appelle quand il est dans ce bloc haut, et qu’il est peut-être forcé de passer plus avec sa main gauche qui était tout bandée, j’avais l’habitude de m’inquiéter dans cet environnement . Là où les gens viennent dur, vous savez chercher à le frapper ou à le doubler à partir de cet endroit. J’ai hâte de le voir passer de cet endroit. C’est plus facile de l’autre côté l’inconvénient avec sa main droite. Je pense que c’est là que ça va se démarquer est probablement le plus pour moi de voir la différence, vous ne savez pas de pellicule et une autre qui était emballée. “

Les Sixers se remettent au travail jeudi alors qu’ils accueillent les Brooklyn Nets. Ils auront besoin d’une grosse poussée au cours des 27 derniers matchs pour vraiment pousser à l’avantage du terrain à domicile dans les séries éliminatoires et Embiid sera le plus grand catalyseur pour cela.

