brillance de Matisse Thybulle, Sixers Draft options

Le podcast Bell Ringer est de retour avec un autre épisode pour discuter des recrues! Les co-animateurs Ky Carlin et Cameron Fields souhaitent la bienvenue au rédacteur en chef de notre site frère, Rookie Wire, Cody Taylor pour discuter de l’éclat de la recrue des Philadelphia 76ers Matisse Thybulle et de ce que les Sixers devraient faire avec le 22e choix du repêchage de la NBA 2020.

Nous parlons à Cody de savoir si Thybulle a été snobé du Rising Stars Challenge lors du week-end des étoiles en février, si les Sixers recherchent le meilleur joueur ou le meilleur joueur disponible dans le repêchage, et s’ils devraient regarder un tireur en 3 et D, un gardien de pointe fiable, ou étirer 4 pour remplacer potentiellement Al Horford dans l’intersaison. Nous donnons également nos plus gros bustes de trait ces dernières années – un indice, c’est Markelle Fultz.

Comme toujours, laissez-nous vos pensées sur Twitter et nous vous remercions de votre écoute. Nous sommes également sur Apple Podcasts et Spotify, alors assurez-vous de vérifier les épisodes passés! Nous continuerons à ajouter de nouveaux épisodes chaque fois que nous le pourrons et lorsque le basket-ball finira par revenir, nous intensifierons nos efforts pour vous proposer du contenu de basket-ball.

