Bring Young et chance d’être mieux tiré que Stephen Curry

Órdago a la grande el réalisé par Apportez jeune il y a quelques jours quand il devait être un meilleur tireur que Stephen Curry en un an. Considéré par beaucoup comme le meilleur lanceur de toute l’histoire de la NBAVoyez comment le jeune joueur de base des Hawks d’Atlanta tente de grimper dans sa barbe et envoie un défi clair pour renverser le pouvoir établi. Le sorpasso peut-il être viable? La blessure des Warriors cette saison signifie que les deux records ne peuvent pas être comparés cette saison, bien que s’il y a quelque chose de clair, c’est que Young présente une tendance à la hausse évidente. Il assume un grand nombre de lancers, mais cela n’empêche pas un potentiel clair d’être vu pour entrer dans le club sélect des meilleurs tireurs de l’histoire de la NBA.

04/06/2020 01:04



Continuer à lire

Rien de tel que de consulter des statistiques pour tenter de discerner la viabilité de ce défi. Trae Young a présenté 32,4% en triples l’an dernierjusqu’à présent cette saison, son record est passé à 36,1%. Cela n’améliore rien de négligeable pour un joueur de deuxième année qui est le leader clair de son équipe et assume un rôle énorme en attaque. Cependant, ce record est loin de celui de Curry depuis sa première saison NBA. Celui des Warriors n’est jamais descendu en dessous de 40%, ayant été son pire record de la saison 2016/2017, avec 41,1%. Cette saison ne peut pas être prise comme référence en raison du peu de matchs disputés.

Il est clair que Trae Young a beaucoup à améliorer, peut-être en se concentrant sur l’équipe de tir avec une intensité particulière. Et c’est que les Hawks sont à la huitième place du classement cette saison en termes de meilleurs pourcentages de triplets. Devant lui, des noms comme celui de son frère, Seth Curry (45,3%), mais aussi des stars de la ligue comme Damian Lillard (39,4%), Kemba Walker (37,7%), Paul George (39,9%) ou Jayson Tatum (39,8%). De plus, en analysant le nombre de triplets lancés par match, on se rend compte que Young est cinquième au classement et trois de ceux devant lui (Buddy Hield, Damian Lillard, D´Angelo Russell) ont un meilleur pourcentage que lui, James Harden étant le seul à tirer plus (12,6 triplets par match) et à avoir un pourcentage pire (35,2%).

En révélant toutes ces données statistiques et en les mettant en évidence, il semble clair que Apportez jeune Il a pu se laisser emporter lors de cette audacieuse prédiction, bien qu’il soit également vrai que sans grands objectifs, vous ne pouvez pas grandir, et que les stars de la ligue doivent s’auto-exiger. Ces déclarations peuvent avoir pour contrepartie de motiver davantage Stephen Curry, et faire en sorte que ces pourcentages dépassent les 40% qui, pour le moment, n’ont pu être atteints par aucune étoile du NBA.

.