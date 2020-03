Briser le marché des agents libres Big Man 2020 – The Athletic

La catégorie d’agent libre 2020 est peu inspirante dans l’ensemble mais façonnera toujours la NBA au cours des prochaines saisons. Les changements dans la ligue ont entraîné une baisse générale mais non universelle de la demande de centres, alors que l’offre est assez élevée et augmente chaque saison.

Étant donné que cette série en trois parties divisera la prochaine classe d’agent libre en gardes de points, ailes et grands hommes, il y aura inévitablement des décisions de classement difficiles. Tous les centres seront inclus ici, mais j’ai séparé le pouvoir en avant pour savoir s’ils pouvaient gérer un système de commutation, car certains bureaux frontaux les traiteraient comme des ailes dans leur système. Rassurez-vous, chaque agent libre potentiel sera considéré dans l’une des trois pièces.

Il existe de nombreuses façons différentes de penser à une classe d’agent libre, mais l’une des plus utiles consiste à la répartir en fonction du salaire attendu. Cela conduit à des catégories naturelles: joueurs max, non-max mais au-dessus de l’exception de niveau moyen non contribuable de 9,8 millions de dollars, candidats à l’exception de niveau intermédiaire et …

.