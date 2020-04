Briser le marché des agents libres de l’aile 2020 (première partie) – The Athletic

La classe d’agent libre 2020 est définitivement peu inspirante, mais façonnera toujours la NBA au cours des prochaines saisons. Curieusement, les ailes, généralement rares dans la ligue, sont la partie la plus forte de cette intersaison, même sans une tonne de talents vedettes.

Étant donné que cette série divisera la prochaine classe d’agent libre en gardiens de points, ailes et grands hommes, il y aura inévitablement des décisions de classement difficiles. À certains égards, la meilleure façon de décrire les ailes est qu’elles ne rentrent pas dans l’un ou l’autre groupe car elles sont généralement plus lentes et plus hautes que les pointes, mais plus courtes et plus agiles que les grands hommes traditionnels. Rassurez-vous, chaque agent libre potentiel sera considéré dans l’une des trois pièces.

Il existe de nombreuses façons différentes de penser à une classe d’agent libre, mais l’une des plus utiles consiste à la répartir en fonction du salaire attendu. Cela conduit à des catégories naturelles: joueurs max, non max mais au-dessus de l’exception de 9,8 millions de dollars non-contribuable de niveau intermédiaire, candidats d’exception de niveau intermédiaire et un peu sur …

.