Bronny James a joué avec des joueurs de la NBA dans le tournoi Call of Duty du SLAM

À 15 ans, Bronny James Jr. est dans la fleur de l’âge du jeu vidéo et il a montré qu’il ne devait pas jouer avec les bâtons samedi soir.

SLAM a organisé un tournoi Call of Duty: Modern Warfare, et il a diffusé en direct les jeux sur Twitch. Étudiant de première année au Sierra Canyon, Bronny a joué avec et contre des joueurs de la NBA dans le tournoi 6 contre 6. Meyers Leonard, Mario Hezonja, Zach LaVine et Donovan Mitchell faisaient partie de son équipe.

Les joueurs NBA de l’équipe adverse étaient Ben Simmons, Royce O’Neale, Josh Hart, ainsi que le commis du Kentucky Terrence Clarke. Bronny et son équipe ont perdu la série, 4-3, revenant presque d’un déficit de 3-0.

Le premier match que Bronny et son équipe ont gagné était Capture the Flag sur la carte Speedball. Hezonja était le MVP de ce match, mais Bronny et Leonard étaient des compagnons viables. En plus de bien jouer dans Capture the Flag, Bronny a également eu un jeu solide lorsque le groupe a joué à Headquarters sur Shoot House.

Le pays s’engageant dans la distanciation sociale pour ralentir la propagation du coronavirus, des événements comme ceux-ci peuvent être un bon moyen pour les athlètes et leurs fans d’interagir les uns avec les autres.

