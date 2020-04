Bronny James crie le duo de Nuggets Iverson-Carmelo

Alors que le prochain documentaire de Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 1990 sont dans l’esprit de la plupart des fans de sport, le hiatus a donné aux fans de sport et aux médias sportifs plus de temps pour se remémorer des équipes que nous aimions mais que nous avons peut-être oubliées. Et le fils de LeBron James, Bronny James Jr., a crié jeudi à une de ces équipes oubliées de la NBA.

Bronny a crié au copain de son père, Carmelo Anthony et Allen Iverson, qui étaient coéquipiers des Denver Nuggets à la fin des années 2000 pendant la majeure partie de deux saisons. Au cours de leur seule saison complète à Denver, Iverson en moyenne plus de 26,4 points par match tandis que Anthony en moyenne 25 points par match. Ils étaient l’un des duos les plus performants des 20 dernières années. Les braves gens du SLAM leur ont donné un cri sur Instagram, qui a été republié par Bronny.

Malheureusement pour les Nuggets, leur statut culte en tant que duo à haut score était la marque des hautes eaux pour le duo Anthony-Iverson. Ils ont été balayés au premier tour des éliminatoires de la NBA 2008 par Kobe Bryant, Pau Gasol et les Lakers de Los Angeles, qui finiraient par remporter le championnat de la Conférence de l’Ouest cette saison. Au début de la saison suivante, ils échangeraient Iverson contre les Pistons de Détroit pour Chauncey Billups et rencontreraient finalement les Lakers lors des séries éliminatoires de 2009, mais lors des finales de la Conférence Ouest.

