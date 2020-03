Bronny James enrôle toute la famille pour James Family TikTok

LeBron James et sa famille font de leur mieux pour se divertir pendant qu’ils s’auto-mettent en quarantaine. LeBron a eu recours à regarder d’anciens jeux, même ceux du lycée, tout en allant sur Instagram Live pour la première fois et en répondant aux questions des fans. Son fils Bronny a également réussi à garder la famille occupée en enrôlant divers membres de la famille pour se joindre aux défis TikTok. Samedi soir, alors que tout le monde était encore à la maison, Bronny a fait participer toute la famille James à l’un des derniers défis TikTok, qui a également été fait par Jennifer Lopez, Alex Rodriguez et leur famille.

Bronny lui-même a déjà généré une forte audience sur TikTok, avec 2,1 millions de followers, en grande partie grâce à lui et à son frère Bryce, qui publient assez souvent des vidéos, ainsi qu’à leur adorable sœur Zhuri. Bryce possède également un compte TikTok, mais ils le considèrent comme le compte de la famille James, ce qui signifie qu’il est géré par LeBron et Savannah. Bronny est également resté occupé la nuit dernière à jouer à Call of Duty avec un groupe de joueurs de la NBA.

.