Bronny jette une ruelle alors que Sierra Canyon rend hommage à Kobe et Gigi

Les Lakers de Los Angeles sont toujours en train de pleurer la perte tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche, le match prévu mardi contre les Los Angeles Clippers étant reporté à une date ultérieure. Mais l’annulation a donné à LeBron James une occasion spéciale de regarder son fils Bronny et ses coéquipiers de Sierra Canyon jouer leur dernier match à domicile de la saison en saison régulière, où ils ont honoré la mémoire de Kobe et Gigi.

Bronny a porté une paire de Kobe hier soir avec des messages écrits à la fois sur Kobe et “Lil’s Sis” Gigi. Et avec son père qui regardait le court, Bronny a jeté le meilleur dunk de sa jeune carrière.

Les membres de Sierra Canyon et de Campbell Hall ont tous deux subi des violations spéciales de 24 secondes et 8 secondes pour honorer la mémoire de Kobe. Le Zaïre Wade, le fils de Dwyane, a également honoré Bryant après un dunk.

De plus, toute l’équipe de Sierra Canyon portait Kobe pour les hommages en jeu avant de passer à leurs uniformes réguliers pour le reste du jeu.

