Brook Lopez cloue fadeaway plus maigre au buzzer

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Alors qu’ils travaillaient pour atteindre les éliminatoires de la NBA 2017, les Pistons de Detroit ont fait le voyage à Brooklyn pour affronter les Nets. 21 mars. À l’époque, les Nets n’avaient remporté que 13 matchs.

Les Pistons ne savaient pas que les Nets étaient sur le point de courir et de gagner sept de leurs 11 prochains matchs, à commencer par la visite de Détroit au Barclays Center.

Mais les Pistons ne se sont certainement pas renversés. Tobias Harris a marqué les deux derniers de ses 24 points avec 2,4 secondes au compteur pour égaliser le match à 96-96.

Mais Brook Lopez n’avait aucune intention de jouer au basket supplémentaire. Sur la possession qui a suivi, le grand homme a attrapé la passe entrante de Randy Foye et a cloué le maigre fadeaway au buzzer pour donner aux Nets une victoire de 98-96 (score plein).

Lopez a mené les Nets avec 29 points, tandis que Spencer Dinwiddie a terminé avec neuf rebonds au sommet de l’équipe. Le meneur a également marqué 10 points et Caris LeVert en a récolté 15.

K.J. McDaniels et Archie Goodwin ont marqué respectivement 11 et 10 points sur le banc.

.