Brooklyn-Boston III du point de vue des Celtics

Mardi, les Brooklyn Nets rendent visite à l’ancienne équipe de Kyrie Irving, les Boston Celtics. C’est la première fois que les deux équipes se rencontrent depuis le Black Friday – un match que les Nets ont remporté après avoir perdu leur match précédent deux jours seulement auparavant.

Les deux équipes sont allées dans des directions différentes depuis leur dernière rencontre. Les fans des Nets savent trop bien ce qui ne va pas avec leurs superstars blessées. Pendant ce temps, Boston a vu certains de ses jeunes joueurs prendre leur jeu à un autre niveau.

Nets Wire a rencontré le rédacteur en chef de notre site soeur Celtics Wire, Justin Quinn, pour les détails sur tout ce qui concerne les Celtics afin de donner aux fans de Brooklyn une meilleure idée de ce qui se passe sur le prochain adversaire de leur équipe.

Qu’est-ce qui a changé depuis que les Boston Celtics ont affronté les Brooklyn Nets pour la dernière fois?

Eh bien, beaucoup en fait.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois fin novembre, deux fois en deux jours – les 27 et 29 novembre. Comme certains de vos lecteurs s’en souviennent, ils ont partagé la paire de concours, chaque équipe gagnant à domicile. Depuis lors, Boston a surtout secoué sa rouille de début de saison qui a vu les Celtics ralentir pour commencer les matchs, se battant souvent pour revenir à deux chiffres.

À la mi-saison, l’équipe a vraiment commencé à cliquer, et comme le calendrier devenait plus chargé, puis plus difficile, Boston n’a pas bronché.

Au moment où la pause des étoiles est arrivée début février, les Celtics étaient en bonne voie de consolider leur réputation de concurrent légitime et l’émergence de Jayson Tatum après le match des étoiles en 30 points par match le buteur n’a fait que renforcer cette perception. Dans la recherche de la deuxième tête de série dans l’Est avec leurs matchs les plus difficiles derrière eux, l’objectif principal est de rester en bonne santé pour le reste de la saison.

Le meneur des étoiles Kemba Walker semble prêt à revenir d’une longue absence, et le centre de deuxième année Robert Williams III – bien qu’il soit autorisé à jouer – n’a pas encore enregistré de temps de jeu depuis qu’il a raté deux mois pour une hanche gravement meurtrie.

Que doit faire chaque équipe pour gagner?

Pour Boston, soyez aussi sain que possible – et ne prenez pas Brooklyn pour acquis. Les Nets ont déjà démontré qu’ils peuvent frapper Boston assez fort pour remporter la victoire même sans Kyrie Irving, et pourraient se passer de Tatum et du super-sixième homme Marcus Smart, tous deux tombés malades lundi.

Pour Brooklyn, une partie de l’action pick-and-roll de Spencer Dinwiddie et Jarret Allen a bien fonctionné contre les Celtics dans le passé, bien qu’ils puissent être moins ouverts à jouer Enes Kanter contre les Nets pour cette raison. Mais plus généralement, si Brooklyn peut jouer le style connecté et à haute énergie qui leur a valu autant de succès au début de la saison avec de bons fondamentaux et une bonne exécution, ils pourraient simplement voler une victoire sur la route contre une rotation de Boston plus mince que d’habitude.

Y a-t-il autre chose que nous devons savoir?

Le retour de Kemba Walker peut aider à prendre du retard si Smart et / ou Tatum ont besoin d’un match pour se rétablir, mais il jouera probablement 25 minutes ou peut-être même moins, car l’équipe priorise sa disponibilité en séries éliminatoires bien au-dessus de tout ce qu’il pourrait être en mesure de faire dans ce jeu.

Inversement, si Tatum est disponible pour jouer et ressemble à son habituel, ce sera une nuit difficile pour les Nets avec la façon dont il a joué ces dernières semaines. Le produit Duke a rejoint un cadre d’élite d’anciens Celtics en moyenne de plus de 30 points par match pour le mois de février, et tandis que sa précision chauffée au froid s’est un peu refroidie contre les Rockets dans la défaite de samedi, il a quand même réussi à accumuler 32 points, 13 planches et cinq passes décisives.

.