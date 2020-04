Brooklyn décroche une place en séries éliminatoires avec une victoire sur les Pacers

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Après avoir remporté 20 matchs lors de la première saison de Kenny Atkinson en tant qu’entraîneur-chef de Brooklyn, puis 28 la suivante, les choses ont changé à Brooklyn – pour le mieux. Et l’équipe a pu récolter les fruits de leur travail sur 7 avril 2019 lors de la visite des Indiana Pacers.

Les Nets ont remporté chacun des trois premiers trimestres et n’ont perdu que le dernier par un point, ce qui leur a permis d’obtenir à la fois une victoire de 108-96 et une place pour les Playoffs de la NBA 2019 (score complet).

D’Angelo Russell a mené les Nets avec 20 points et six passes. Il a également réussi six rebonds, un de moins que Jarrett Allen et Rodions Kurucs.

Allen a terminé avec 12 points, tout comme Spencer Dinwiddie – qui a également récolté six passes. Joe Harris avait 19 et Caris LeVert a marqué 18 sur le banc.

“Cela signifie beaucoup, évidemment, de dépasser les attentes pour beaucoup d’entre nous ici, de voir jusqu’où nous sommes arrivés”, a déclaré Harris après la victoire. «Cela signifie une tonne. J’espère que c’est un signe de choses à venir pour cette organisation. »

Aussi, ce jour-là en 2007, Vince Carter a marqué 46 points, 16 rebonds et 10 passes décisives lors de la victoire des Nets 120-114 contre les Wizards de Washington (score plein).

.