Brooklyn Nets attaque le Staples Center sans que LeBron ne puisse rien faire pour l’éviter

Victoria a travaillé à partir de Brooklyn Nets avant Los Angeles Lakers dans le Staples Center pour 104-102 dans un duel dans lequel Spencer Dinwiddie a terminé avec 23 unités et Caris LeVert est parti jusqu’à 22. Dans les Lakers, le presque triple-double de rien n’a servi LeBron James (29 + 12 + 9) et les 26 points d’Anthony Davis. Les Angels ont remarqué la fatigue après avoir battu les Bucks et les Clippers au cours du week-end et ont fini par céder.

. @ SDinwiddie_25 le met sur la glace dans votre jeu @MaimonidesMC ❄️ pic.twitter.com/D5LtgETE2I

– Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 11 mars 2020

