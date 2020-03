Brooklyn Nets – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Brooklyn Nets il a gagné à la maison Chicago Bulls par 110-107 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 139-120, complétant une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux Indiana Pacers par 102-108, donc après ce résultat, ils accumulent quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Brooklyn Nets il reste en position de barrage avec 28 matchs gagnés sur 62 disputés, tandis que Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 victoires en 63 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/08/2020

À 22 h 53

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 22-23. Puis, au cours du deuxième quart encore, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 58-50 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 19-20 et un total de 77-70. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, bien que cela n’ait pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-37. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat final de 110-107 pour les locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués Spencer Dinwiddie et Caris Levert pour leur participation au match, après avoir obtenu 24 points, six passes décisives et trois rebonds et 23 points, cinq passes décisives et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Coby blanc et Otto Porter, avec 21 points, huit passes décisives et six rebonds et 23 points, deux passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Brooklyn Nets sera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Center. Pour sa part, Chicago Bulls fera face Cavaliers de Cleveland dans le United Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.